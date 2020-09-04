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Die Welt (Германия): экономика — возможные санкции 

ИноСМИ 58 минут назад
«Путин сделал Россию неуязвимой»
Фото: РИА Новости
Политики обсуждают возможность ужесточения экономических санкций против России и позицию Запада по отношению к Кремлю, но есть один статистический показатель, взглянув на который, стоит задуматься о целесообразности этих шагов. Российский бюджет до отказа заполнен деньгами, а это значит, что страну не удастся так легко «поставить на колени».
Объем валютных резервов России недавно установил новый рекорд, достигнув 600 миллиардов долларов. Это особенно примечательно с учетом того, что цены на нефть — главный источник доходов России — далеки от своих наивысших значений, а антироссийские санкции по-прежнему остаются в силе. Президенту Владимиру Путину, очевидно, удалось, по меньшей мере, в финансовой сфере подготовиться к конфликту с Западом.
«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга, — сказал Крис Вифер (Chris Weafer), стратег независимой консалтинговой компании Macro-Advisory. — Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане».
В отличие от трех прошлых финансовых кризисов (1998-2000, 2008-2010 и 2014-2016 годов), экономика России стала существенно стабильнее, и не наблюдается никаких признаков паники. «В сейфах есть деньги — и золото», — подчеркнул Вифер.

Принципы и убеждения Путина

Это объясняет также, почему финансовые рынки относительно спокойно отреагировали на новое обострение геополитической ситуации. На валютных рынках рубль за последние два дня потерял около 2% своей стоимости по отношению к доллару, что для валюты развивающейся страны — весьма умеренный показатель. Биржевые курсы упали примерно на 4 процента. На кредитных рынках российские «премии за риск» значительно выросли: финансовые рынки оценивают вероятность дефолта страны в 6 процентов, что, однако, значительно ниже показателя в 30 процентов, характерного для прошлых кризисов.
Нынешняя ситуация действительно отличается от 2014 года, когда Запад после аннексии Крыма ввел против России экономические санкции. Тогда валютные резервы Москвы таяли, словно снег на солнце: с 500 миллиардов долларов в начале года они сократились до менее 300 миллиардов. Тогда даже начались споры о том, когда Россия опустится на экономическое дно, что означало бы успех санкций против нее. «Когда размер резервов в начале 2015 года достиг 350 миллиардов долларов, кое-кто предсказывал, что до конца года страна обанкротится», — напомнил Вифер. Но все получилось иначе.
Устойчивость России в решающей степени является результатом экономической политики Путина. За минувшие два десятилетия он продемонстрировал, что имеет ряд очень важных принципов и убеждений в экономической сфере. Одним из этих принципов является отказ от слишком больших долгов и стремление к наращиванию финансовых резервов. Это проявилось еще в 2002 году, когда Путин поддержал идею тогдашнего министра финансов Алексей Кудрина направить средства от приватизации концерна «Славнефть» на создание нынешнего Фонда национального благосостояния. Тогда у этой идеи было много противников.

Золото — не безрисковый актив

Когда в 2014 году случился обвал нефтяных цен, Путин распорядился безжалостно обесценить рубль, благодаря чему доходы от экспорта нефти в национальной валюте сократились не столь стремительно. Он ввел так называемое «бюджетное правило», предотвратившее «взлет» государственного долга.
Одновременно Путин решился на реструктуризацию российских валютных резервов, сделав выбор в пользу отказа от доллара и наращивания запасов золота. Если в 2008 году на долю желтого металла в структуре российских резервов приходилось всего 2,2 процента, то в апреле 2015-го этот показатель составлял 13,5 процента, а к настоящему моменту эта цифра еще удвоилась, и они составляет уже около четверти всех резервов России.
Так что этот «спор» Путин, можно сказать, выиграл. Благодаря росту цен на золото национальные резервы взлетели в стоимости, достигнув в начале августа исторического рекорда в 600 миллиардов долларов. В одном лишь этом году государственная казна дополнительно получила 47 миллиардов долларов, причем доля золота (с учетом роста цен на него) составляет около 38 миллиардов.
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Экономика , Владимир Путин , Славнефть , Die Welt
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