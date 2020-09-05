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Немцы рассказали о неуязвимости России 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Немцы заявили о неуязвимости России
Фото: РИА Новости
Россия во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, значительно нарастила свои валютные резервы. Они делают страну неуязвимой перед западными санкциями, пишет немецкое издание Die Welt.
Российский бюджет заполнен деньгами, а объем валютных резервов установил новый рекорд, достигнув 600 миллиардов долларов, отмечает издание. Эксперт консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Вифер указал на то, что у России пятые по величине резервы в мире и небольшой госдолг. Власти находятся в комфортном состоянии и не очень уязвимы в геополитическом плане, уверен Вифер.
По мнению аналитиков, экономика стала стабильнее, чем была во времена прошлых финансовых кризисов. Вероятность дефолта в России оценивается в шесть процентов (по сравнению с 30 процентами в предыдущие кризисы).

«Когда размер резервов в начале 2015 года достиг 350 миллиардов долларов, то стране предсказывали банкротство», — рассказывает Вифер.

Отказ от доллара и наращивание запасов золота тоже укрепили экономику, цены на драгметалл подскочили, а бюджет получил дополнительные 47 миллиардов долларов. Однако роста благосостояния населения не произошло, Запад может делать ставку только на недовольство россиян, уверены эксперты.
Ранее, в августе, сообщалось, что гроза новых санкций со стороны США и Европы будет стимулировать Россию добывать больше золота. Страна может стать его крупнейшим мировым производителем к 2029 году, обогнав Китай и Австралию, прогнозировала компания Fitch Solutions.
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Экономика , Рынки , Fitch Ratings
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