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Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Минэкономразвития допустило дефляцию в сентябре
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в сентябре на уровне -0,1-0,0% в месячном выражении, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в пятницу в обзоре министерства "Картина инфляции за август 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит -0,1-0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6-3,7% в годовом выражении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что значительное влияние на темпы роста цен будут оказывать, с одной стороны, высокие показатели урожая, с другой — динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях дальнейшего открытия границ.
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Экономика , Недвижимость , Рынки , Минэкономразвития
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