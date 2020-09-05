Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.41
$
75.36
89.01
89.28
Прогноз
07.09 – 14.09
$
73.00
87.60
Индексы и котировки Brent
42.35
–0.09 Золото
1934.03
–0.06 РТС
1223.21
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
04.09
1.1839
+0.0041
21.08
1.1797
01.09
24.08
10.08

Минэкономразвития РФ прогнозирует в сентябре инфляцию в 3,6-3,7% в годовом выражении 

Прайм и ещё 5 34 минуты назад
Россиян предупредили о дефляции в сентябре
Фото: ТАСС
Минэкономразвития РФ ожидает в сентябре нулевую инфляцию в стране или даже дефляцию на уровне 0,1%, а в годовом выражении показатель составит 3,6-3,7%, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции".

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит минус 0,1-0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6–3,7% год к году", — говорится в документе.

При этом в министерстве указали, что значительное влияние на темпы роста цен будут оказывать, с одной стороны, высокие показатели урожая, а с другой — динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях дальнейшего открытия границ.
По данным Росстата, инфляция в РФ в августе замедлилась до нуля после 0,4% месяцем ранее, а в годовом выражении — ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%.
Как отмечается в сообщении министерства, вклад в ускорение инфляции внесли: менее выраженное, чем в прошлом году, сезонное удешевление плодоовощной продукции; ослабление рубля и, как следствие, рост цен на непродовольственные товары с высокой импортной составляющей; удорожание транспортных и гостиничных услуг в условиях повышенного спроса на услуги внутреннего туризма; проведение отложенной индексации цен на газ для населения.
При этом, как указывает Минэкономразвития, по отношению к предыдущему месяцу в августе все же наблюдалась сезонная дефляция — цены снизились на 0,04%.
Видео дня. Резкого роста цен на бензин до конца года не будет
Прайм: последние новости
Годовая инфляция в августе ускорилась до 3,6% Годовая инфляция в августе ускорилась до 3,6% Латушко считает, что РФ может помочь Белоруссии избежать дефолта Латушко считает, что РФ может помочь Белоруссии избежать дефолта Набиуллина: экономика России восстанавливается в соответствии с прогнозами Набиуллина: экономика России восстанавливается в соответствии с прогнозами
Комментарии 8
Экономика , Личный счет , Рынки , Минэкономразвития
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Россия предупредила о проблемах с нефтью
Россия предупредила о проблемах с нефтью
Пипл схавает: пенсионный возраст повысят еще раз
Пипл схавает: пенсионный возраст повысят еще раз
Россияне бросились менять сотовых операторов
Россияне бросились менять сотовых операторов
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение