Россиян предупредили о дефляции в сентябре

Минэкономразвития РФ ожидает в сентябре нулевую инфляцию в стране или даже дефляцию на уровне 0,1%, а в годовом выражении показатель составит 3,6-3,7%, говорится в обзоре министерства "Картина инфляции".

"По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит минус 0,1-0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6–3,7% год к году", — говорится в документе.

При этом в министерстве указали, что значительное влияние на темпы роста цен будут оказывать, с одной стороны, высокие показатели урожая, а с другой — динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях дальнейшего открытия границ.

По данным Росстата, инфляция в РФ в августе замедлилась до нуля после 0,4% месяцем ранее, а в годовом выражении — ускорилась до 3,6% с июльских 3,4%.

Как отмечается в сообщении министерства, вклад в ускорение инфляции внесли: менее выраженное, чем в прошлом году, сезонное удешевление плодоовощной продукции; ослабление рубля и, как следствие, рост цен на непродовольственные товары с высокой импортной составляющей; удорожание транспортных и гостиничных услуг в условиях повышенного спроса на услуги внутреннего туризма; проведение отложенной индексации цен на газ для населения.

При этом, как указывает Минэкономразвития, по отношению к предыдущему месяцу в августе все же наблюдалась сезонная дефляция — цены снизились на 0,04%.