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Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в России в сентябре 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 5 сентября 2020
Россиян предупредили о дефляции в сентябре
Фото: ТАСС
Минэкономразвития прогнозирует дефляцию в России в сентябре на уровне -0,1% в месячном выражении или нулевую инфляцию, в годовом выражении инфляция ожидается на уровне 3,6-3,7%, говорится в обзоре министерства «Картина инфляции за август 2020 года».

«По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в сентябре рост цен составит -0,1-0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6-3,7% в годовом выражении», — приводит выдержку из обзора ведомства ТАСС.

Отмечается, что значительное влияние на темпы роста цен будут оказывать, с одной стороны, высокие показатели урожая, с другой — динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях дальнейшего открытия границ.
Ускорение годовой инфляции до 3,6% в годовом выражении в августе оказалось несколько выше предварительных оценок Минэкономразвития, отмечают в министерстве. Вклад в ускорение инфляции внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции, ослабление рубля и, как следствие, рост цен на непродовольственные товары с высокой импортной составляющей, удорожание транспортных и гостиничных услуг в условиях повышенного спроса на услуги внутреннего туризма, проведение отложенной индексации цен на газ для населения, указывается в обзоре.
Инфляция в непродовольственном сегменте (с исключением сезонного фактора) в августе сохранилась практически на уровне июля (0,41% в месячном выражении и 0,37% соответственно), добавляют в Минэкономразвития. Ослабление рубля, а также восстановление потребительского спроса оказали давление на цены отдельных товаров с высокой импортной составляющей (автомобили, отдельные электротовары, бытовые приборы).
Напомним, в конце июня президент Владимир Путин спрогнозировал, что в ближайшем будущем инфляция в России может достичь показателя в 4%.
Ранее главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что уровень инфляции в России остается ниже самых оптимистичных прогнозов Центробанка.
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Экономика , Личный счет , Рынки , Антон Табах , Владимир Путин , Минэкономразвития , Центральный банк России , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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