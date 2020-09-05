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Глава ФРС: Экономика США очень далека от восстановления 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
«Экономика США очень далека от восстановления»
Фото: AP
Американской экономике предстоит проделать еще очень долгий путь к полному восстановлению, несмотря на сокращение уровня безработицы. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.
В пятницу минтруд США сообщил, что уровень безработицы в стране за август сократился до 8,4%, впервые с начала пандемии коронавируса опустившись ниже 10%. Количество рабочих мест при этом увеличилось примерно на 1,4 миллиона, пишет ТАСС.
Пауэлл подчеркнул, что данные показатели лучше, чем ожидалось, но для возвращения к полной занятости нужно взять болезнь под контроль.

"В некотором смысле американцам будет труднее найти работу, потому что ряду сфер экономики потребуется больше времени для восстановления", — заявил глава финрегулятора.

Он предположил, что может потребоваться дополнительная финансовая поддержка безработным и малому бизнесу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов выделить с согласия Конгресса еще 300 миллиардов долларов на реализацию мер экстренного стимулирования экономического роста.
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Комментарии 3
Экономика , Джером Пауэлл , Дональд Трамп , ФРС , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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