Санкции Запада не окажут на Россию сильного негативного влияния, поскольку Москва увеличила валютные резервы до $600 млрд, несмотря на падение мировых цен на нефть — говорится в статье старшего бизнес-редактора Die Welt Хольгера Цшэпитца. Эксперт поясняет, что такие результаты были достигнуты благодаря росту финансовых резервов, отсутствию повышенной долговой нагрузки и отказу от доллара в пользу покупки золота.

В период пандемии и вызванного ей кризиса Россия увеличила валютные резервы до $600 млрд, поэтому санкции Запада могут пройти для нее практически безболезненно — говорится в авторской статье старшего бизнес-редактора немецкого издания Die Welt Хольгера Цшэпитца.

При этом, аналитик указывает, что такое достижение оказалось по силам России, несмотря на падение мировых цен на нефть — основной источник пополнения российского бюджета, передает РИА «Новости».

Эксперт поясняет, что такие результаты были достигнуты благодаря росту финансовых резервов, отсутствию повышенной долговой нагрузки и отказу от доллара в пользу покупки золота — в чем он отметил верную тактику президента России Владимира Путина

«У России пятые по величине финансовые резервы в мире и шестой с конца размер государственного долга. Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — подтверждает стратег Macro-Advisory Крис Вифер.

В прошлом месяце Цшепиц уже признавал, насколько удачно был осуществлен российский «золотой маневр» особенно на фоне недавнего кризиса.

Цшепиц в прошлом году написал материал под заголовком «Фатальная жажда золота Владимира Путина». В нем он рассуждал о ловушке золотых резервов. Но теперь он осознал свою неправоту.

Обозреватель изменил свое мнение после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Это позволило России укрепить свои активы.

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей», — подчеркнул Цшепиц.

Немецкий публицист Вольфрам Ваймер в своей колонке на сайте телеканала N-TV обратил внимание, что Путин хотел, прежде всего, сократить использование доллара. Немца восхитила золотовалютная политика президента РФ и он назвал политика «человеком недели».

В Кремле считают, что Россия уже в 2020 году войдет в число пяти крупнейших экономик мира, то есть достигнет этой цели досрочно.

«Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она [цель] достигнута», — заявил 31 августа, помощник президента Максим Орешкин на молодежном форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

В мае 2018 года Путин подписал указ, в котором среди прочего была поставлена цель попадания России к 2024 году в пятерку крупнейших экономик мира. Для ее выполнения было необходимо подняться всего лишь на одно место — по размеру ВВП и по паритету покупательной способности. Россия тогда по этим показателям уступала только Китаю, США, Индии, Японии и Германии.

Рост ВВП Германии тогда составлял 4-5%. В шестилетний срок экономике России предстояло расти темпами выше этих значений.

«Мы должны, конечно же, показывать более высокие темпы экономического развития и обходить ее в этом рейтинге», — говорил в 2018-м Орешкин, занимавший тогда пост министра экономики.

При этом и Путин называл эту цель абсолютно достижимой. Президент уточнил, что Россия лишь немного отстает от Германии. Но позднее эта цель исчезла из президентского указа о национальных целях развития страны до 2030 года.

Что же касается глобальных прогнозов, то эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», не исключают, что грядет новый мировой кризис, и начаться он может с Австралии.

«Экономика Австралии сильно зависит от ситуации в экономике Китая, с которого начались пандемия и спад во всем мире», — указывает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, добавляя, что австралийская экономика хотя и обвалилась на рекордные 7%, тем не менее, можно считать, что отделалась пока что легким испугом.

Эксперт БКС Брокер Михаил Зельцер, комментируя официальное вхождение Австралии в рецессию, говорит, что причина этого все та же, что и у других стран — «гуманитарно-экономический кризис». То есть пандемия плюс кризис. И значит, снежный ком может возникнуть где угодно, включая Австралию.