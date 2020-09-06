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Маас: требующим остановить «Северный поток — 2» надо помнить о последствиях 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
ФРГ предостерегла от остановки «Северного потока—2»
Фото: Kay Nietfeld/dpa
Дискуссии, ведущиеся в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным, не нужно сужать до темы реализации проекта «Северный поток — 2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по «Северному потоку — 2». Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия, — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Также Маас ожидает, что расследование инцидента с Навальным начнётся в России в ближайшее время.

Если в ближайшие дни российская сторона не внесёт вклад в расследование, то нам с нашими партнерами придётся обсудить ответ, — подчеркнул он в интервью Bild am Sonntag.

Он отметил, что существуют свидетельства причастности России к случившемуся с Навальным поэтому от РФ ждут расследования этого «тяжкого преступления».

Если оно (правительство России — NEWS.ru) не имеет никакого отношения к нападению, то должно быть само заинтересовано в том, чтобы доказать это на основе фактов, — считает Маас.

Дипломат добавил, что отравляющие вещества из группы «Новичок» «доступны только очень малой группе лиц». Глава МИД отверг предположения о том, что Навальный мог быть отравлен не на российской территории и назвал их абсурдными.

Это нападение было совершено с использованием запрещённого международным правом смертельного боевого химического вещества. Это серьёзное нарушение международного права, и мы подключили Организацию по запрещению химического оружия, которая контролирует соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия, — отметил Маас.

Говоря о санкциях, которые возможны в зависимости от «ответов Москвы», представитель МИД сказал, что они, в теории, должны быть целенаправленными.
Проект «Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Строительство трубопровода было остановлено в декабре прошлого года после введения нового пакета санкций США против непосредственных строителей трубы.
Ранее остановки сооружения «Северного потока — 2» в связи с инцидентом с Навальным в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"Зелёные«. В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство до прояснения ситуации, той же позиции придерживается кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, передаёт ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, соратники канцлера Германии Ангелы Меркель не хотят отказываться от российского газопровода «Северный поток — 2» на фоне инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным. По данным Bloomberg, ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не планируют поддерживать санкции против российского проекта из-за немецкой промышленности. Кроме того, более глубокие связи ФРГ и РФ также этому препятствуют.
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Экономика , Компании , Фридрих Мерц , Алексей Навальный , МИД , ОЗХО , Правительство РФ , Bild , ИТАР-ТАСС
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