ОПЕК назвала героями российских нефтяников 

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Баркиндо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.

Баркиндо отметил, что российская нефтегазовая отрасль известна во всем мире высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Он заявил, что российские нефтяники — это "невоспетые герои", и нельзя принимать их труд как должное.

Генсек ОПЕК также поблагодарил Новака за его роль в выстраивании отношений между странами ОПЕК и "не ОПЕК" в соглашении о сотрудничестве ОПЕК+.

Соглашение стран ОПЕК+ в новом виде вступило в силу 1 мая. Оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая — июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сокращали добычу нефти на равные доли — 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки.