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ОПЕК назвала героями российских нефтяников 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
ОПЕК назвала героями российских нефтяников
Фото: РИА Новости
Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо героями российских нефтяников за сокращение добычи в сделке ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Баркиндо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку в честь дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Баркиндо отметил, что российская нефтегазовая отрасль известна во всем мире высоким профессионализмом и преданностью своему делу. Он заявил, что российские нефтяники — это "невоспетые герои", и нельзя принимать их труд как должное.
Генсек ОПЕК также поблагодарил Новака за его роль в выстраивании отношений между странами ОПЕК и "не ОПЕК" в соглашении о сотрудничестве ОПЕК+.
Соглашение стран ОПЕК+ в новом виде вступило в силу 1 мая. Оно предполагало сокращение добычи нефти странами альянса на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая — июля. Россия и Саудовская Аравия, согласно договоренностям, сокращали добычу нефти на равные доли — 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки.
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Комментарии
Экономика , Рынки , Мухаммед Баркиндо , ОПЕК
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