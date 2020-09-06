Чешский президент сделал заявление по «Северному потоку-2» 

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Чешский президент Милош Зееман удивился попыткам западных стран связать завершение строительства газопровода «Северный поток-2» с ситуацией вокруг блогера Навального. Политика цитирует РИА Новости.

«Я думаю, что в данной ситуации есть что объяснять. В интересах всех сторон, включая Россию, чтобы этот инцидент был тщательно объяснен. В противном случае это всем нанесет урон», — сказал Земан.

По его словам, ничего общего у данного инцидента с газопроводом нет. Это экономический проект, о котором договорились Германия и Россия.

До этого премьер-министр Республики Саксония Михаэль Кречмер выступил за продолжение строительства газопровода «Северный поток-2».

«Мы зависим друг от друга, нам нужно это сотрудничество», — сказал представитель федеральной земли.

Он предложил делать выводы только по итогам расследования.