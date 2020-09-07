Минфин распечатал «кубышку»

"В августе 2020 г. в соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. № 1387 "О Порядке проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния" часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 21,4 млн долл. США, 18,0 млн евро и 3,6 млн фунтов стерлингов была реализована за 3 556,1 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", — указывается в сообщении.