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Минфин в августе направил более 3,5 млрд рублей из ФНБ на покрытие дефицита бюджета 

Прайм 56 минут назад
Минфин распечатал «кубышку»
Фото: РИА Новости
Минфин РФ в августе 2020 года направил 3,556 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, говорится в сообщении министерства.

"В августе 2020 г. в соответствии с приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. № 1387 "О Порядке проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния" часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 21,4 млн долл. США, 18,0 млн евро и 3,6 млн фунтов стерлингов была реализована за 3 556,1 млн рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", — указывается в сообщении.

Замминистра финансов Владимир Колычев в июле говорил, что дефицит бюджета РФ в текущем году будет около 5% ВВП, при этом из ФНБ Минфин планирует потратить только 250-300 миллиардов рублей, а основную часть будет покрывать за счет заимствований.
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Комментарии
Экономика , Владимир Колычев , Минфин , Центральный банк России , Фонд национального благосостояния
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