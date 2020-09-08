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США собрались нанести Китаю новый удар 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
США собрались нанести Китаю новый удар
Фото: Reuters
Власти США готовы пойти на шаг, который нанесет Китаю очередной удар в торговой войне. Как сообщает The New York Times, администрация американского президента Дональда Трампа сейчас думает над запретом на импорт хлопковой продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) на северо-западе Китая. Причина — предполагаемое нарушение прав человека.
Источники издания говорят о том, что под запрет подпадут изделия из хлопка, импортируемые в США исключительно из Синьцзян-Уйгурского автономного района или из Китая в целом. По другой информации, ограничения могут также затронуть зарубежных производителей одежды, которые используют продукцию из Китая. Синьцзян является основным источником хлопка, текстиля, нефтехимии и других товаров, которые используются на китайских фабриках. Произведенный там хлопок используют многие крупнейшие производители одежды.
СУАР населен преимущественно уйгурами, которые в основном исповедают ислам. В целом США планируют называть репрессии против нацменьшинства в Китае словом «геноцид». Рассматривается также вариант, что в Вашингтоне могут обвинить Пекин в преступлениях против человечности или этнических чистках.
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Экономика , Дональд Трамп
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