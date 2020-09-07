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Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального 

Lenta.ru 48 минут назад
Стала известна позиция Меркель по «Севпотоку-2»
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель допускает смену отношения к газопроводу «Северный поток-2» и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.
По его словам, канцлер согласна с замечаниями министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который ранее призвал Россию прояснить заболевание оппозиционера, но при этом выразил надежду, что полученный ответ не заставит Германию передумать по поводу проекта.
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Экономика , Алексей Навальный , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , Reuters
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