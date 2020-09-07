Стала известна позиция Меркель по «Севпотоку-2»

По его словам, канцлер согласна с замечаниями министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, который ранее призвал Россию прояснить заболевание оппозиционера, но при этом выразил надежду, что полученный ответ не заставит Германию передумать по поводу проекта.