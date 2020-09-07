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России пришлось распечатать «кубышку» 

Мария Иванова 1 час назад
России пришлось распечатать «кубышку»
Фото: ТАСС
В августе российский Минфин направил более 3,5 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита бюджета. Об этом сообщает «Прайм».
В Минфине рассказали, что 21,4 миллиона долларов, 18 миллионов евро и 3,6 миллиона фунтов стерлингов из ФНБ были реализованы за 3 556,1 миллиона рублей. Деньги зачислили на единый счет федерального бюджета.
РБК отмечает, что в последний раз правительству приходилось обращаться к Резервному фонду (выполнял функцию ФНБ), чтобы покрыть дефицит бюджета, в конце 2017 года.
По данным «Прайма», в Минфине рассчитывают, что дефицит российского бюджета в 2020 году составит примерно пять процентов ВВП. Ведомство планирует взять из ФНБ не более 250-300 миллиардов рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее международное агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Аналитики агентства считают, что в 2020 году из-за пандемии ВВП России снизится на 5,2 процента, а в 2021-м рост экономики страны восстановится до 3,6 процента.
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Комментарии
Экономика , Минфин , Фонд национального благосостояния , Fitch Ratings , РБК
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