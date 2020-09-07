Китай готовит фатальный удар для Трампа

Власти Китая готовятся распродать 20% американских трежерис на сумму $200 млрд Некоторые экономисты считают, что это вынудит ФРС снова включить печатный станок: в противном случае регулятор не сможет выкупить у КНР такой объем долговых бумаг. Серьезным шоком для финансовой системы страны это не станет, а вот политические последствия для нынешнего президента Трампа могут оказаться фатальными.

Пекин готовится «наказать» Вашингтон, устроив массовую распродажу его государственных облигаций, пишет китайское издание South China Morning Post. Будучи владельцем трежерис на сумму порядка $1 трлн, Китай остается одним из главных мировых спонсоров американского госдолга.

Если верить приведенной изданием цифре, КНР планирует сократить объем гособлигаций США в своем портфеле на 20%, то есть — на $200 млрд Говорить о том, что это катастрофически скажется на американской финансовой системе не приходится:

это всего лишь 0,7% от нынешнего $26,7-триллионного госдолга Вашингтона. В то же время, по подсчетам Конгресса, дефицит бюджета страны за 2020-й год составит $3,3 трлн.

Так что в случае необходимости ФРС может снова запустить «печатный станок» и выкупить эти облигации у Китая за счет очередного пакета долларовой эмиссии, уверены многие эксперты, комментирующие эту тему в СМИ.

быстро продать такой большой пакет трежерис можно будет только со значительным дисконтом, а значит, Пекин не сможет выручить полную стоимость этих облигаций, Есть и некоторые ограничения, из-за которых Китай вряд ли разом выбросит на рынок такой значительный объем облигаций. Дело в том, что

«Сама цифра говорит о том, что Китай в принципе готов начать сбрасывать эти бумаги порционно. Этот сброс может осуществляться в течение двух месяцев до выборов в США, то есть — по $25 млрд в неделю», — сказал ученый в беседе с «Газетой.Ru».

Пекин явно не хочет, чтобы Трамп выиграл предстоящие выборы и остался у руля еще на четыре года. Так что фактически угрозу (а в серьезности намерений КНР сомневаться не приходится) распродажи госдолга можно смело оценивать как вмешательство Китая в американские выборы. Но даже такой шаг не пройдет бесследно для нынешнего президента США Дональда Трампа , который идет кандидатом на второй срок от Республиканской партии Владимир Васильев отметил, что

Дело в том, что сейчас в США наблюдается тенденция к возрождению экономики, если судить хотя бы по последней статистике по безработице (8,4%), и многие эксперты полагают, что Вашингтон в текущем квартале сможет отыграть экономическое падение предыдущих трех месяцев, вызванное пандемией коронавируса.

Владимир Васильев объясняет, что на этом восходящем тренде Трамп может получить политические дивиденды, которые добавят ему шансов на победу на выборах. А сброс Китаем американских трежерис может вызвать панику на фондовом рынке страны, едва восстановившемся от пандемического спада.

Microsoft, Amazon, Учитывая, что назвать это восстановление устойчивым никак нельзя (чего стоит одна только коррекция котировок технологических компаний на прошлой неделе: за одну торговую сессию Apple , Facebook, Google Netflix и Nvidia суммарно подешевели на сумму, сопоставимую с ВВП Норвегии: $400 млрд), очередное падение биржевых индексов может потянуть за собой и весь реальный сектор, уверен ученый.

Разумеется, если это случится в ближайшие два месяца, надежды Трампа на переизбрание могут быстро улетучиться. То есть распродажа трежерис с в этом смысле — настоящий подарок сопернику Трампа Джо Байдену . Тем более, демократы уже фактически заявили, что их приход к власти приведет к нормализации отношений между двумя странами и выведет антикитайскую риторику из официальной повестки Белого Дома.

«Китай в этом смысле как бы заявляет, что если США будут и дальше раскручивать антикитайскую карту, то они прибегнут к сбросу госдолга, — объясняет Владимир Васильев. — И это вполне может сыграть значительную, а возможно и решающую роль в результатах президентской гонки. Так что Пекин тем самым явно поставил Вашингтон на счетчик».

Сделано в Китае

Некоторые эксперты выдвигают еще одну теорию: Китай готовится к распродаже американского госдолга ради снижения роли доллара в мировой экономике в целом. Это в частности подтверждается тем фактом, что в начале сентября Пекин упростил доступ иностранным инвесторам к внутреннему рынку собственного госдолга.

этот шаг станет заметным стимулом для дополнительного внешнего спроса на китайские бонды. И хотя их доходность сейчас выше, чем у американских (2,98% против 0,17% соответственно по трехлетним бумагам), речь скорее идет о том, что в долгосрочной перспективе китайский юань — единственный, кто может сместить доллар с позиции основной мировой валюты. Но пока говорить об этом рано. Главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер» Константин Бушуев сказал «Газете.Ru», что

«Несколько лет назад юань стал формально резервной валютой, войдя в корзину SDR МВФ . Но по факту недостаток либерализации курса, доступности, надежности и ёмкости инструментов с фиксированной доходностью сдерживают дальнейшие трансформации юаня», — подчеркнул эксперт.

Аналитик «Фридом Финанс»