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Украина решила конкурировать с Россией за саудовский рынок 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
Украина поборется с Россией за саудовский рынок
Фото: Reuters
Украина начала продавать пшеницу в Саудовскую Аравию, решив конкурировать с Россией за этот восточный рынок, пишет Bloomberg.
Компания Continental Farmers Group победила в тендере на поставку 60 тысяч тонн украинской пшеницы и в сентябре отправит в королевство первый с 2008 года груз. В прошлом году Саудовская Аравия смягчила правила импорта, что дало шанс украинскому зерну начать конкуренцию за поставки с ЕС. Генеральный директор Continental Farmers Георг фон Нолькен заявил, что это стало началом международного сотрудничества двух стран.
Россия уже отправила в Саудовскую Аравию несколько грузов в этом году, хотя объем поставок был небольшим. Украина занимает пятое место в мире по экспорту пшеницы. Ожидается, что в этом сезоне страна поставит 18 миллионов тонн, став третьим по величине экспортером пшеницы в мире.
Ранее стало известно, что засуха и наводнения обернулись низкими урожаями пшеницы в Европейском Союзе, поэтому Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых.
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Экономика , ЕС , Bloomberg
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