Назван справедливый курс рубля к концу года

Курс доллара начал опускаться на Московской бирже после новости о выходе оппозиционера Алексея Навального из комы. Если ранее сегодня американская валюта достигала максимума в 76,20 руб., то после известия из Германии USD начал снижение. После 20.00 на бирже доллар стоил 75,66 руб. Курс евро также опустился ниже отметки 90 руб.

По мнению экспертов, именно новости об отравлении Алексея Навального влияют на курс доллара и евро, и в связи с геополитикой рубль падал в последнее время.

Инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин сообщил, что острая фаза в этом процессе прошла.

Справедливый курс рубля к концу года, по его оценке, составляет 63-65 рублей за доллар, но трудно прогнозировать влияние политических новостей на ситуацию.

7 сентября стало известно, что Навальный был выведен из медицинской комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.