Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.75
$
75.98
89.41
89.80
Прогноз
14.09 – 21.09
$
75.38
89.03
Индексы и котировки Brent
42.06
+0.12 Золото
1928.39
–0.13 РТС
1220.01
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.09
1.1813
+0.0025
24.08
1.1788
03.09
26.08
12.08

Эксперт назвал справедливый курс рубля к концу года 

Свободная пресса 1 час назад
Назван справедливый курс рубля к концу года
Фото: РИА Новости
Курс доллара начал опускаться на Московской бирже после новости о выходе оппозиционера Алексея Навального из комы. Если ранее сегодня американская валюта достигала максимума в 76,20 руб., то после известия из Германии USD начал снижение. После 20.00 на бирже доллар стоил 75,66 руб. Курс евро также опустился ниже отметки 90 руб.
По мнению экспертов, именно новости об отравлении Алексея Навального влияют на курс доллара и евро, и в связи с геополитикой рубль падал в последнее время.
Инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин сообщил, что острая фаза в этом процессе прошла.
Справедливый курс рубля к концу года, по его оценке, составляет 63-65 рублей за доллар, но трудно прогнозировать влияние политических новостей на ситуацию.
7 сентября стало известно, что Навальный был выведен из медицинской комы и отключен от аппарата искусственной вентиляции легких.
Видео дня. Росстат назвал лидирующие по уровню занятости регионы
Свободная пресса: последние новости
Замедлилось восстановление мировой экономики, заявили эксперты Замедлилось восстановление мировой экономики, заявили эксперты Путин увеличил зарплату генпрокурору и главе СК Путин увеличил зарплату генпрокурору и главе СК Коронакризис-2020: Россияне не хранят деньги под матрацами, но и в банки не несут Коронакризис-2020: Россияне не хранят деньги под матрацами, но и в банки не несут
Экономика , Алексей Навальный , Тимур Нигматуллин , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали о будущем цен на нефть
Эксперты рассказали о будущем цен на нефть
В России объявили войну телефонным мошенникам
В России объявили войну телефонным мошенникам
Китай рекордно закупился газом
Китай рекордно закупился газом
Нефтяные страны призвали готовиться к худшему
Нефтяные страны призвали готовиться к худшему
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
01:12
Россиянам раскрыли преимущества слабого рубля
Экономика
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
02:15
Кремль оценил заявления ФРГ против «Северного потока-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение