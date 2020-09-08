Оценено влияние пандемии на экономику России

В 2020 году спад в российской экономике оказался менее значительным, чем изначально прогнозировалось.

К началу кризиса российская экономика находилась в лучшей форме, чем многие другие экономики.

Хотя на прошлой неделе Россия стала четвертой страной, в которой было зафиксировано более 1 миллиона случаев заболевания covid-19, ее экономика переживает пандемию лучше, чем экономики других крупных развивающихся стран. По мнению аналитиков, в дальнейшем прогнозы могут улучшиться.

«Когда началась пандемия, Россия находилась в довольно хорошей форме: низкий уровень инфляции, низкий уровень безработицы, стабильный банковский сектор и огромные резервы, — сказала главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс капитал» Софья Донец в интервью по телефону из Москвы. — Если не случится каких-то дополнительных потрясений, мы ожидаем волну улучшений прогнозов для российской экономики в этом году».

«Ренессанс капитал» придерживается наиболее оптимистичного взгляда на прогноз для российской экономики, предсказывая сокращение на 3,3% в этом году и рост экономики на 3,8% в следующем. Даже прогноз Bloomberg, согласно которому в этом году российская экономика сократится на 4,8 процента, — это менее половины от той цифры, которую озвучивало правительство в самом начале пандемии.

Кремль уже расхваливает свои успехи. Максим Орешкин , помощник президента Владимира Путина по вопросам экономики, заявил, что ключевые показатели, такие как безработица, вернутся к докризисному уровню уже в следующем году. В этом году Россия даже сумеет достичь столь желанной для Кремля цели, став пятой среди крупнейших мировых экономик на основании данных о паритете покупательной способности. Об этом сообщил Международный валютный фонд, который ожидает, что Германия сможет вернуть себе эту позицию уже в следующем году.

«Благодаря санкциям, введенным в 2014 году, Россия сегодня в гораздо меньшей степени зависит от притока внешнего капитала, поэтому пандемия нанесла ее экономике меньше вреда», — сказала Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста в Институте международных финансов в Вашингтоне.

Российский сектор услуг и малый бизнес, которые больше всего пострадали из-за введения карантинных мер, являются относительно небольшими по сравнению с этими секторами в других странах.