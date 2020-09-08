Меркель высказалась о ситуации вокруг «Севпотока-2»

Решение по "Северному потоку 2" в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального пока не принято, оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.

"Окончательное решение не принято", — сказала Меркель, добавив, что "безусловно доказано, что Навальный был отравлен", и "нужна общеевропейская реакция", так как речь не идет о "нападении на Германию, Германия должна действовать как государство-член ЕС".

Слова канцлера со ссылкой на многочисленные источники из числа участников заседания фракции приводит агентство dpa.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.