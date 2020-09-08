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Россия в I полугодии увеличила выпуск золота на 2% 

Прайм 1 час назад
Россия увеличила выпуск золота
Фото: Reuters
Предприятия России по итогам первого полугодия 2020 года произвели 146,485 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку ломов и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 1,95% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Союз золотопромышленников России.
По информации союза, в январе-июне 2020 года производство золота, добытого недропользователями РФ, выросло на 5,29% — до 116,383 тонны, при попутном производстве цветных металлов получено 8,273 тонны (снижение на 11%). Еще 13,44 тонны золота получено после переработки ломов и отходов (-13,4%), производство золота в концентратах за период выросло на 0,58% — до 8,389 тонны.
Союз золотопромышленников незначительно повышает свой весенний прогноз на 2020 год по общему производству золота в России до 370 тонн с 365 тонн ранее, по серебру прогноз — 1500 тонн. В 2019 году общее производство золота составило 368,3 тонны, и серебра — 1561 тонна.
Прирост выпуска золота в январе-июне 2020 года обеспечили в основном компании: "Полюс" за счет увеличения объёмов переработки руды на Куранахской (+16%), Наталкинской (+10%), Вернинской (+8%) золотоизвлекателбных фабриках (ЗИФ), улучшения качества перерабатываемых руд на Благодатнинской ЗИФ (+12%), повышения извлечения золота из руды на Олимпиадинском ГОКе; Petropavlovsk — за счёт ЗИФ на месторождении Пионер (+8%) и Маломырской обогатительной фабрики (ОФ); Polymetal — за счет ЗИФ на Лунном, Албазинской и Майской ОФ, а также извлечения золота на АГМК.
А также предприятия Nordgold; "Высочайшего" ГРК "Быстринское" "Сусуманзолота" "Прииск Соловьевский" "Мангазея Золото" "Васильевский рудник" А/С "Дальневосточные ресурсы".
Также Союз золотопромышленников сообщает, что общее производство серебра в РФ в первом полугодии снижено на 4,9% в сравнении с январем-июнем 2019 года — до 687,63 тонны. В общем объеме 208,48 тонны (-5,6%) серебра получено добывающими предприятиями; 164,98 тонны (+3,4%) — при попутном производстве цветных металлов; 250,35 тонны (-5,6%) — в серебросодержащих концентратах. Еще 63,82 тонны (-16,6%) — при переработке ломов и отходов.
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Экономика , Nord Gold
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