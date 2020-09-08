Российская валюта усилит свои позиции по отношению к доллару в 2021 и 2022 годах. Такой прогноз опубликовало Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

Эксперты прогнозируют, что в 2021 году доллар будет стоить 70 рублей, а в 2022-м — 69 рублей. Fitch также полагает, что ВВП России упадет на 4,9 процента, в прошлом прогнозе ожидалось снижение на 5,8 процента. Аналитики определили, что на экономику позитивно повлияли антикризисные меры, но сокращенная добыча нефти еще тормозит промышленное производство.

Мировая экономика в текущем году снизится на 4,4 процента, а не на 4,6 процента, как ожидалось ранее. Ее восстановление после беспрецедентного спада, связанного с пандемией коронавируса, в марте и апреле шло быстрее, чем ожидалось. Однако темпы роста в ближайшем будущем замедлятся, отмечают эксперты.

«Впереди шок безработицы. В Европе компании сокращают вложения, а социальное дистанцирование продолжает негативно влиять на потребление», — сказал главный экономист Fitch Ratings Брайан Коултон.

По прогнозам, в этом году экономика США сократится на 4,6 процента (лучше июньского прогноза в 6,5 процента), ВВП Китая вырастет на 2,7 процента, ВВП Великобритании рухнет на 11,5 процента (хуже прогноза в 9 процентов). Сектор транспорта и досуга, на который приходится 8-10 процентов ВВП в США и Европе, остается в депрессивном состоянии и не восстановился, отмечают аналитики.