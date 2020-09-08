Медведев предложил платить россиянам просто так

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил ЕР проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан, предполагающего неприкосновенность суммы, которую государство выплачивает человеку не зависимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.

Во вторник он провел онлайн-совещание о реализации социальных инициатив партии. Глава ЕР подчеркнул, что при формировании социальной политики в ходе решения текущих насущных задач в этой сфере необходимо "проанализировать и подходы к некоторым новым конструкциям".

"В частичности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — заявил Медведев во время встречи.

Он отметил, что такие модели существуют в целом ряде других государств.

"Конечно, пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения", — продолжил Медведев, уточнив, что необходимо проанализировать и механизмы, которые здесь могут использоваться.

"Исхожу из того, что коллеги по партии "Единая Россия" вместе с коллегами из правительства, из профессиональных союзов эту идею обсудят. Тем более, что на экспертном уровне возможность введения такого рода моделей действительно неоднократно обсуждалась, есть подобные модели и в других странах. Но нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и, тем не менее, смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года", — заключил председатель партии.

Кроме того, Медведев предложил создать рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере занятости.

"С учетом опыта корректировки Трудового кодекса я просил бы наших коллег по фракции "Единая Россия" вместе с, естественно, представителями правительства, профессиональных союзов и работодателей создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания о социальных задачах партии.

Он отметил, что, в частности, необходимо будет проанализировать и "подходы к новым конструкциям".

Например, глава партии предложил ЕР обсудить идею введения в России минимального гарантированного дохода граждан, предполагающего неприкосновенность суммы, которую государство выплачивает человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.