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Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход граждан 

Прайм и ещё 7 2 часа назад
Медведев предложил платить россиянам просто так
Фото: РИА Новости
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предложил ЕР проанализировать идею введения в РФ минимального гарантированного дохода граждан, предполагающего неприкосновенность суммы, которую государство выплачивает человеку не зависимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.
Во вторник он провел онлайн-совещание о реализации социальных инициатив партии. Глава ЕР подчеркнул, что при формировании социальной политики в ходе решения текущих насущных задач в этой сфере необходимо "проанализировать и подходы к некоторым новым конструкциям".

"В частичности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения", — заявил Медведев во время встречи.

Он отметил, что такие модели существуют в целом ряде других государств.

"Конечно, пандемия показала, как важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. Безусловно, эта идея требует максимально внимательного анализа, прежде всего с экономической и финансовой точки зрения, с организационной точки зрения", — продолжил Медведев, уточнив, что необходимо проанализировать и механизмы, которые здесь могут использоваться.

"Исхожу из того, что коллеги по партии "Единая Россия" вместе с коллегами из правительства, из профессиональных союзов эту идею обсудят. Тем более, что на экспертном уровне возможность введения такого рода моделей действительно неоднократно обсуждалась, есть подобные модели и в других странах. Но нам нужно, конечно, сообразовываться с той ситуацией, которая есть у нас сегодня, в 2020 году, и, тем не менее, смотреть в будущее — имею в виду подготовку к выборам 2021 года", — заключил председатель партии.
Кроме того, Медведев предложил создать рабочую группу по совершенствованию законодательства в сфере занятости.

"С учетом опыта корректировки Трудового кодекса я просил бы наших коллег по фракции "Единая Россия" вместе с, естественно, представителями правительства, профессиональных союзов и работодателей создать рабочую группу по модернизации законодательства в сфере занятости", — сказал Медведев в ходе онлайн-совещания о социальных задачах партии.

Он отметил, что, в частности, необходимо будет проанализировать и "подходы к новым конструкциям".
Например, глава партии предложил ЕР обсудить идею введения в России минимального гарантированного дохода граждан, предполагающего неприкосновенность суммы, которую государство выплачивает человеку независимо от его рода деятельности, социального и экономического положения.
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