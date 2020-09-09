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Польша готова предложить ФРГ газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока 2» 

Прайм и ещё 8 1 час назад
Польша готова предложить Германии газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока 2", заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Нужно рассмотреть разные варианты, если речь об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности", — сказал Мюллер в эфире Польского телевидения, отвечая на вопрос о возможности замещения "Северного потока 2" Baltic Pipe.

"Мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом. Сложно не смотреть с беспокойством на такие инициативы, как "Северный поток 2", которые противоречат идее солидарности и энергетической безопасности", — добавил он.
«Северный поток — 2»: Меркель готова сорвать проект
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas тогда практически сразу заявила о приостановке таких работ. Сейчас в США обсуждают расширение санкций против проекта.
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Экономика , Видео , Петр Мюллер , Газпром , ЕС , Shell
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