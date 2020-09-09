"Нужно рассмотреть разные варианты, если речь об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности", — сказал Мюллер в эфире Польского телевидения, отвечая на вопрос о возможности замещения "Северного потока 2" Baltic Pipe.