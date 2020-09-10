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Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Евросоюз продлил санкции против РФ из-за Украины
Фото: EPA
Об этом рассказали в Совете ЕС, пишет РИА Новости.
Меры будут длиться еще полгода, до середины марта.
Видео дня. Россияне отказываются от банковских карт
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Экономика , ЕС , Совет Европы , РИА Новости
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