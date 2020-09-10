Евросоюз продлил санкции против РФ из-за Украины

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Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины
Lenta.ru
и
ещё 5
1 час назад
Фото:
EPA
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Об этом рассказали в
Совете ЕС
, пишет РИА Новости.
Меры будут длиться еще полгода, до середины марта.
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