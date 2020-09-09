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Песков: экономика России захеджирована от рисков, вызванных мировой волатильностью 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
Экономика России захеджирована от рисков, вызванных волатильностью в мировой экономике, они не влияют на российские макропоказатели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
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"Это больше, конечно, вопрос, который относится к прерогативе правительства, нашего макрорегулятора. Я рекомендую вам обратиться туда", — ответил Песков на вопрос, беспокоит ли Кремль волатильность курса рубля, которая наблюдается последнее время.

"Могу лишь сказать без глубокого анализа — было бы некорректно с моей стороны это делать. Определенная волатильность и раньше имела место, и чаще всего, практически всегда, рубль откатывался назад — я имею в виду, рубль потом уже рос, подрастал обратно. Поэтому волатильность сейчас имеет место — вы знаете, что сейчас мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас, но еще раз повторяю: это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства", — сказал пресс-секретарь главы государства.

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Экономика , Видео , Личный счет , Недвижимость , Рынки , Дмитрий Песков , Центральный банк России
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