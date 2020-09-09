"Могу лишь сказать без глубокого анализа — было бы некорректно с моей стороны это делать. Определенная волатильность и раньше имела место, и чаще всего, практически всегда, рубль откатывался назад — я имею в виду, рубль потом уже рос, подрастал обратно. Поэтому волатильность сейчас имеет место — вы знаете, что сейчас мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас, но еще раз повторяю: это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства", — сказал пресс-секретарь главы государства.