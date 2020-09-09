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МИД России призвал не выдвигать ультиматумы по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 2 часа назад
Россия отреагировала на ультиматумы по «Севпотоку-2»
Фото: РИА Новости
Россия призывает не выдвигать ультиматумы по вопросу реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я меньше всего хотел бы давать какие-либо прогнозы, я просто хочу подчеркнуть, что мы призываем подходить ко всем этим сюжетам предельно ответственно и не пытаться, особенно не пытаться нам, Российской Федерации, предъявлять какие-то ультиматумы: вы должны сделать то-то, а если вы не сделаете, то получите это», — цитирует Интерфакс дипломата.

Таким образом он ответил на вопрос о том, видит ли российская сторона риски остановки проекта.
Как отметил Рябков, Россия тоже может выдвигать ультиматумы, однако «ничего подобного в арсенале российской внешнеполитической службы» нет.
Ранее в Госдепартаменте заявили, что Германии пора пересмотреть своё отношение к проекту «Северный поток — 2».
В Кремле отмечали, что не видят рисков блокировки проекта со стороны Германии.
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Комментарии 1
Экономика , Сергей Рябков , МИД , Госдеп США , Интерфакс
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