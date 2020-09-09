«Бомба в кабинете Меркель»: «Северный поток-2» разделил Германию 

«В кабинете Ангелы Меркель взорвалась бомба — Александр Добринт, глава парламентской группы ХСС, партнера ХДС по коалиции, сказал резкое «ньет» планам остановки Северного Потока-2», — написал Сосновский (орфография и пунктуация автора сохранены).