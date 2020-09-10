Белорусские «дочки» банков РФ пошли на экстренные меры

Белорусские «дочки» российских банков пошли на экстренные меры и взвинтили ставки по краткосрочным вкладам в белорусских рублях на фоне политического кризиса в республике. Связанные с Россией кредитные учреждения предлагают доходность на 2-3 процентных пункта выше, чем в других белорусских банках, пишет РБК.

Крупнейших банки страны в сентябре 2020 года увеличили доходность по коротким безотзывным депозитам до 14-15 процентов. Практически у всех «дочек» российских кредитных учреждений ставки выше и достигают 16-18,8 процента. Повышение ставок последовало за массовым оттоком средств с депозитов как в местной, так и в иностранной валюте. За первые три недели августа на фоне акций протеста белорусы вывели от 1 до 6 процентов вкладов. Одновременно резко возрос спрос на иностранную валюту. По данным местного регулятора, за август чистые покупки населением составили 622 миллиона долларов. Для сравнения, за период с января по июль покупки составили 874 миллиона долларов.

Как пояснила младший вице-президент Moody's Светлана Павлова , решение кредитных учреждений резко поднять ставки по вкладам связано с обострением ситуации с банковской ликвидностью. Чтобы не переплачивать за ликвидность слишком долго, банки стимулируют населения возвращать деньги на депозиты. Безотзывной характер вкладов защищает банковские пассивы, добавила она.

Павлова отметила, что в сложившейся ситуации положение связанных с Россией банков более тяжелое, поскольку те столкнулись с оттоком вкладов еще во втором квартале. По ее словам, на настроение вкладчиков могла повлиять ситуация вокруг Белгазпромбанка. Его экс-глава Виктор Бабарико выдвигал свою кандидатуру на пост президента Белоруссии и считался главным соперником действующего главы государства Александра Лукашенко , однако был задержан и выбыл из президентской гонки.

Ранее источники Reuters сообщили, что российские власти попросили руководство государственных банков не ограничивать доступ белорусских кредитных учреждений к рублевой ликвидности, чтобы те могли не прекращать операции и не давали повода властям применить к ним меры воздействия.