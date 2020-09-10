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Грозит ли РФ девальвация рубля, сравнимая с той, что была 1998 году? 

ИА Regnum 5 часов назад
Девальвация в РФ: на что рассчитывать россиянам
Фото: РИА Новости
Банк России накопил достаточные резервы для того, чтобы не допустить резкой девальвации национальной валюты, считает доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Хмелев. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что положительное сальдо внешней торговли РФ по итогам семи месяцев 2020 года достигло 59,4 млрд долларов, что на 43,48% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

«Снижение положительного сальдо торгового баланса России за семь месяцев 2020 года более чем на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является весьма существенным, — сказал Хмелев. — Но это не дает оснований для каких-то катастрофических прогнозов неизбежного финансового кризиса, резкого обесценения рубля, скачка инфляции. Дело в том, что торговый баланс — это лишь часть платежного баланса страны, отражающий соотношение притока и оттока валюты по торговым операциям. Главное — торговый баланс остается положительным в сумме 59,4 млрд долларов, то есть приток валюты от экспорта товаров превышает отток валюты по импорту. Но торговый баланс является частью счета текущих операций платежного баланса, и в целом положительное сальдо счета текущих операций, по данным Банка России, еще меньше — 23,3 млрд долларов».

Как пояснил экономист, положительное сальдо счета текущих операций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось более чем вдвое.

«До завершения года осталось четыре месяца, но нет оснований полагать, что и торговый баланс, и счет текущих операций станут отрицательными, — добавил Хмелев. — Если это произойдет, возникает риск резкого обесценения рубля и скачка инфляции, как это произошло в 1998 году. Но сегодня — это лишь гипотеза. У Банка России есть накопленные золотовалютные резервы в размере 591,8 млрд долларов».

И, по мнению экономиста, часть этих резервов может быть продана на валютном рынке, чтобы не допустить резкой девальвации национальной валюты.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, положительное сальдо внешней торговли России за январь-август 2020 года составило 57,3 млрд
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Экономика , Личный счет , Рынки , Центральный банк России , ИА REGNUM
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