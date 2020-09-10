Девальвация в РФ: на что рассчитывать россиянам

«Снижение положительного сальдо торгового баланса России за семь месяцев 2020 года более чем на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является весьма существенным, — сказал Хмелев. — Но это не дает оснований для каких-то катастрофических прогнозов неизбежного финансового кризиса, резкого обесценения рубля, скачка инфляции. Дело в том, что торговый баланс — это лишь часть платежного баланса страны, отражающий соотношение притока и оттока валюты по торговым операциям. Главное — торговый баланс остается положительным в сумме 59,4 млрд долларов, то есть приток валюты от экспорта товаров превышает отток валюты по импорту. Но торговый баланс является частью счета текущих операций платежного баланса, и в целом положительное сальдо счета текущих операций, по данным Банка России, еще меньше — 23,3 млрд долларов».
«До завершения года осталось четыре месяца, но нет оснований полагать, что и торговый баланс, и счет текущих операций станут отрицательными, — добавил Хмелев. — Если это произойдет, возникает риск резкого обесценения рубля и скачка инфляции, как это произошло в 1998 году. Но сегодня — это лишь гипотеза. У Банка России есть накопленные золотовалютные резервы в размере 591,8 млрд долларов».