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Описан наихудший сценарий для экономики России 

Вероника Полынина 1 час назад
Описан наихудший сценарий для экономики России
Фото: РИА Новости
Банк России описал худший сценарий развития экономики в 2021 году, при котором рост ВВП может оказаться на уровне нуля, а инфляция составит 5,5-6,5% в годовом выражении. Прогноз содержится в «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов», пишут «Банки.ру».
Негативный прогноз развития экономики предполагает, что ко второй волне пандемии коронавируса прибавятся и другие стрессовые факторы: усиление торговых противоречий и геополитической напряженности, долговых проблем отдельных стран или отраслей.
Согласно негативному сценарию, цена на нефть будет колебаться в районе 25 долларов за баррель в 2021 году и лишь к концу 2023 года вырастет до 35 долларов. В базовом сценарии ЦБ предполагает, что нефть будет стоить 35 долларов в 2021 году, а к концу 2023 года достигнет 50 долларов за баррель.
Рост ВВП России в негативном сценарии составит от нуля до 1%, тогда как в базовом прогнозе ЦБ закладывает рост в 2,8-4,8%. Инфляция достигнет 5,5-6,5%. В базовом сценарии инфляция ожидается на уровне 4%.
При негативном прогнозе рост кредитования физических лиц может составить от нуля до 4%, а юридических — 3-7%. В базовом сценарии предполагается, что кредитование населения увеличится на 9-14%, а юрлиц — на 5-10%.
Как писал «Рамблер», ранее глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что вызванный пандемией кризис отличается от предыдущих и влияет на экономику гораздо сильнее. Костин подчеркнул, что этот кризис оказался «рукотворным», а прошлые были финансовыми и банки ощущали их первыми.
Видео дня. Россияне отказываются от банковских карт
Комментарии 2
Экономика , Андрей Костин , Банк ВТБ , Центральный банк России , Banki.ru
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