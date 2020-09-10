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Эксперт рассказал о шансах рубля в борьбе с евро 

Свободная пресса 1 час назад
Оценены шансы рубля в борьбе с евро
Фото: Reuters
В среду российская валюта перешла к восстановлению, сократив недавние потери, понесенные на фоне глобальных распродаж в сегменте рисковых активов. В четверг этот процесс продолжился, если на открытии торгов курс доллара был равен 75,35 руб., то к вечеру он снизился до 74,74.
Курс евро опустился ниже 89 руб. По данным на 17:00 мск евро стоит 88,93 руб.

«В контексте грядущего заседания ЕЦБ больший интерес сейчас представляет пара евро/рубль, поскольку основная реакция на это событие придется именно на единую валюту. Согласно недавней утечки информации, Центробанк может дать более оптимистичную оценку перспективам восстановления региональной экономики. Если так, евро, который уже перешел к восстановлению, рванет на север с новой силой», — отметил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.

По мнению эксперта, важно учитывать и то, что в паре с долларом европейская валюта находится вблизи более чем двухлетних максимумов, а значит, не исключено ослабление евро путем вербальной интервенции от главы регулятора Кристин Лагард.

«При таком сценарии рубль не упустит возможность и попытается увести европейскую валюту от четырехлетних максимумов. Евро/рубль, которая торгуется над уровнем 89 руб., может первым делом опуститься к 88,50 руб., а затем нарушить целостность отметки 88 руб. Снижение градуса геополитической напряженности также способно ослабить давление на российскую валюту», — заявил эксперт.

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Комментарии
Экономика , Михаил Коган , Кристин Лагард , Центральный банк России , ЕЦБ
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