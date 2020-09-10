Оценены шансы рубля в борьбе с евро

«В контексте грядущего заседания ЕЦБ больший интерес сейчас представляет пара евро/рубль, поскольку основная реакция на это событие придется именно на единую валюту. Согласно недавней утечки информации, Центробанк может дать более оптимистичную оценку перспективам восстановления региональной экономики. Если так, евро, который уже перешел к восстановлению, рванет на север с новой силой», — отметил руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
«При таком сценарии рубль не упустит возможность и попытается увести европейскую валюту от четырехлетних максимумов. Евро/рубль, которая торгуется над уровнем 89 руб., может первым делом опуститься к 88,50 руб., а затем нарушить целостность отметки 88 руб. Снижение градуса геополитической напряженности также способно ослабить давление на российскую валюту», — заявил эксперт.