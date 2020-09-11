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Урожай 2020: овощей и ягод меньше, цены выше 

BFM.RU 1 час назад
Урожай 2020: овощей и ягод меньше, цены выше
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
В России, несмотря на сезон, подорожали помидоры и огурцы, резко выросли цены на арбузы и дыни. Подорожала овсянка, есть опасение, что вырастет в цене подсолнечное масло. Причин несколько, основные — пандемия коронавируса и погода
Еще полторы недели назад цены на огурцы и помидоры были «более или менее», рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства «Альтаир» в Астраханской области Тамара Вильце. А сейчас стоимость овощей в регионе подскочила на 30-40%.
Местные СМИ тоже об этом писали: в арбузно-томатной житнице России дорожают помидоры. И скоро они будут стоить как ранней весной, то есть очень дорого.
Отчасти это объясняется тем, что заканчивается сезон томатов, выращенных на открытом грунте. Но дело не только в сезоне: стоимость определяется объемом, а в этом году весна в Астрахани была холодной, лето очень жарким и засушливым, соответственно, и урожай меньше. Ну а фермер Тамара Вильце еще и предполагает сговор.
Тамара Вильце​, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Альтаир» в Астраханской области: «С чем связано конкретно, я не могу сказать. Может быть, такая политика сговора или что-то еще. В этом году конкретно тон задают частники, которые выращивают под пленкой хозяйство. Если они держат цены на огурцы 70 рублей, то тут же фермер будет за 20 продавать? Конечно, он поднимет до 50».
Из личных наблюдений в Москве и области. Все привыкли, что до октября те же томаты если и не дешевеют, то, по крайней мере, не дорожают. Но цены сейчас, наоборот, растут. Это подтверждает и фискальный оператор «Такском». В августе в России средняя цена на огурцы выросла на 14%, томаты подорожали на 13%. И не только они. В этом году овощей, ягод в принципе меньше, и они дороже. Причин несколько, и дело не только в погоде. Закрытые из-за коронавируса границы привели к резкому сокращению импорта. Из-за этого же что в Россию, что в другие страны не смогли приехать сезонные рабочие.
Весной генеральный директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин рассказывал Business FM об этой проблеме. Ее удалось решить за счет собравших урожай студентов. Но тут пошли ливни.
Павел Грудинин, генеральный директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»: «Помните, какие были сумасшедшие дожди, а ягода открытого грунта, как правило, подвержена гнили, подвержена всяким грибковым заболеваниям. Очень много в Совхозе имени Ленина при валовом сборе в 1,2 тысячи тонн, еще 400 тонн мы просто выкинули. Собрали ягоду с полей и в канаву выбросили, потому что она была гнилой».
Сейчас границы постепенно открываются, наши дары полей заменят импортные продукты. Осенью, когда заканчивается российский урожай, цены традиционно повышаются. Но в этом году нас может ждать не просто повышение, а скачок.
Генеральный директор «Белая дача трейдинг» Антон Семенов говорит о грядущем ралли цен на овощи. А причина — рост евро. Летом он стоил 77, а сейчас ушел под 90 и снижаться пока не собирается.
Антон Семенов, генеральный директор «Белая дача трейдинг»:«Такое затишье перед бурей, очевидно, что повышение неизбежно на овощной сегмент, на зелень. Конечно же, это связано с курсом. Что начнется сейчас? Просто ралли нечестных продавцов, то есть просто будут прикрепляться к курсу евро, который повышается».
Из-за девальвации рубля, из-за нехватки рабочих рук, из-за погоды в этом году выросли цены на арбузы и дыни. Засуха в южных регионах привела к падению урожая подсолнечника, из-за чего может подорожать подсолнечное масло. Ну и семечки, конечно. А засуха в Сибири привела к тому, что цены на овсянку побили исторический рекорд за 20 лет. Но есть и хорошие новости: спокойный среди бурь хлеб. Урожай зерна в России будет не хуже, а может, даже и лучше, чем в прошлом году.
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Комментарии 11
Экономика , Павел Грудинин , Антон Семенов , Business FM
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