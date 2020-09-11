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Назван козырь США в торговой войне с Китаем 

News.ru 1 час назад
Назван козырь США в торговой войне с Китаем
Фото: Reuters
Почти 40% всех сделок через SWIFT (международная система межбанковских платежей) в июле 2020 года пришлось на американский доллар, доля юаня составила менее 2%.
Такое доминирование американской валюты является главным козырем Вашингтона в торговой войне с Пекином, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что долларовое преимущество США может стать ещё более весомым, если Белый дом введёт санкции в отношении финансовых учреждений в Гонконге.
Профессор экономики Гонконгского университета науки и технологий Эдвин Лай считает, что пока платёжная система Китая «недостаточно развита».

«Китай находится в невыгодном положении, потому что его платёжная система недостаточно развита, а до того, как юань станет международной валютой, осталось несколько десятилетий», — уверен профессор.

Он не исключил ситуацию, при которой доступ китайским банкам к доллару могут осложнить санкции. Эдвин Лай напомнил, что Вашингтон имеет возможность отключить Китай от американской долларовой системы. Это заставляет Пекин открывать экономику, чтобы добиться интернационализации юаня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китайские власти должны подготовиться к отключению от долларовой платёжной системы, расчёты в которой проходят с использованием американской национальной валюты, если США всё-таки введут санкции. Об этом заявил заместитель председателя комитета по контролю над ценными бумагами Фан Синхай. По его словам, речь идёт о SWIFT и системе межбанковских электронных клиринговых расчётов CHIPS.
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Экономика , Фан Синхай , Bloomberg
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