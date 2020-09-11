Назван козырь США в торговой войне с Китаем 

Почти 40% всех сделок через SWIFT (международная система межбанковских платежей) в июле 2020 года пришлось на американский доллар, доля юаня составила менее 2%.

Такое доминирование американской валюты является главным козырем Вашингтона в торговой войне с Пекином, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что долларовое преимущество США может стать ещё более весомым, если Белый дом введёт санкции в отношении финансовых учреждений в Гонконге.

Профессор экономики Гонконгского университета науки и технологий Эдвин Лай считает, что пока платёжная система Китая «недостаточно развита».

«Китай находится в невыгодном положении, потому что его платёжная система недостаточно развита, а до того, как юань станет международной валютой, осталось несколько десятилетий», — уверен профессор.

Он не исключил ситуацию, при которой доступ китайским банкам к доллару могут осложнить санкции. Эдвин Лай напомнил, что Вашингтон имеет возможность отключить Китай от американской долларовой системы. Это заставляет Пекин открывать экономику, чтобы добиться интернационализации юаня.