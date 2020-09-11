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ООН: влияние пандемии на рост мировой бедности еще не достигло апогея 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Коронакризис: 176 млн человек пополнят ряды бедняков
Фото: Reuters
Влияние пандемии коронавируса на рост бедности в мире только набирает обороты, худшее пока впереди, пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН.
По словам специального докладчика ООН по проблемам бедности и правам человека Оливье де Схуттера, 176 миллионов человек в мире грозит пополнить ряды бедняков, если принимать за прожиточный минимум в день $3,2.
Он отметил, что экономические последствия пандемии являются беспрецедентными для мирного времени, и сравнил ситуацию с Великой депрессией 1930-х годов.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 27 млн, умерли больше 900 тысяч человек.
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Экономика , ООН , ВОЗ , The Guardian
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