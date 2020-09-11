Киев «газует» назад: Украина вернулась к России

Снижение популярности американского президента Дональда Трампа привело к тому, что украинская сторона приостанавливает выполнение соглашений по закупкам сжиженного природного газа (СПГ) у США. Об этом со ссылкой на два десятка чиновников сообщает издание The Time. По данным его источников, в Киеве опасаются, что возможное избрание Джо Байдена президентом Соединённых Штатов в ноябре приведёт к срыву ранее заключённых договорённостей, самая значительная из которых оценивается примерно в $20 млрд

За заключение сделок по поставкам Украине сжиженного природного газа отвечал Рик Перри , занимавший пост министра энергетики США с 2017 по 2019 год. Ещё в самом начале своего пребывания на посту он начал продвигать идею сотрудничества с Киевом: американские компании, добывающие СПГ, на тот момент (как, впрочем, и сейчас) столкнулись с жёсткой конкуренцией за рынки сбыта со стороны арабских стран. При этом, отмечает Time, будущие сделки были выгодны в первую очередь Energy Transfer (ET) — техасской компании, в совете которой Перри работал непосредственно до и после своего пребывания в Вашингтоне.

Украинская сторона, в свою очередь, также была заинтересована в заключении договорённостей по поставкам американского СПГ. В апреле 2017 года власти Украины активно искали западного партнёра, который мог бы в обмен на сырьё получить 49% акций газопроводной сети республики. Это, с одной стороны, снизило бы энергозависимость страны от восточных соседей, в частности, России, а с другой, позволило бы укрепить партнёрские отношения с США. Долгосрочной же целью Киева была разморозка военной помощи в условиях неутихавшего конфликта в Донбассе.

[Власти Украины] думали, что если они сумеют в какой-то степени коррумпировать правительство США или заинтересовать его коммерчески или лично, это поможет, — цитирует The Time одного из участников переговоров.

Наиболее заметной фигурой в вопросе обсуждения поставок СПГ стал Майкл Блейзер, старинный друг и политический спонсор Перри. Он родился в Харькове и иммигрировал в США в 1978 году, сохранив связи на Украине. В 2018-м Блейзер стал постоянным посетителем дипмиссии США в Киеве, где встречался с американским послом Мари Йованович . Помимо этого, у него были контакты и в упомянутой Energy Transfer. Эта компания никогда не заключала крупных сделок за пределами Северной Америки, поэтому украинское предложение о 49% акций выглядело для неё крайне перспективным.

В ноябре 2018 года Перри посетил Киев, где рассказал собравшимся бизнесменам о своих планах. Они подразумевали не только поставки сырья самой Украине, но и использование её как своего рода хаб для последующей продажи американского СПГ странам Западной Европы. В мае 2019-го президент Дональд Трамп отправил Перри в украинскую столицу для участия в церемонии инаугурации Владимира Зеленского , что также не ускользнуло от внимания наблюдателей.

Позднее стало известно, что Киев и луизианская компания LNGE заключили предварительное соглашение, согласно которому Украина соглашается принимать поставки газа из США в течение следующих 20 лет. Руководители LNGE оценили общий объём продаж по сделке примерно в $20 млрд

Тем не менее соглашение оставило без ответа один важный вопрос: где компания из Луизианы собиралась брать обещанный газ. В июне 2020-го LNGE обратилась к Energy Transfer. К этому моменту Перри, покинув пост министра энергетики, вошёл в совет директоров ET и приобрёл часть её акций. И именно в этот период начались проблемы, связанные с тем, что Киев стал тормозить завершение сделки. По мнению участников переговоров, причины были в первую очередь политические: украинская сторона внимательно следила за проседанием рейтингов Трампа на фоне пандемии, и у неё нарастали опасения, что в случае его поражения на выборах в ноябре соглашение может остаться нереализованным.

Если будет избран Байден, то его команда будет, мягко говоря, действовать крайне осторожно, — уверен один из переговорщиков.

Опасения Киева выглядят вполне логичными. Джо Байден достаточно серьёзно «замазался» на Украине — как в связи с нашумевшими записями разговоров с прежним руководством страны, так и в свете скандальной истории с его сыном Хантером. С другой стороны, и сам бывший вице-президент, вероятно, испытывает скепсис по отношению к украинским властям, которые долгое время вели закулисный торг с Трампом по поводу того, завершать ли дело Байдена-младшего, которое могло бы потопить карьеру кандидата-демократа.

В этих условиях сотрудничество с Киевом — в случае избрания — может стать токсичным фактором для Байдена-старшего. В то же время и сделка, пролоббированная Перри, у многих в Вашингтоне вызывает вопросы: её рассматривают как пример конфликта интересов бывшего чиновника, а ныне члена совета директоров энергокомпании. Байден едва ли заинтересован в том, чтобы содействовать целям LNGE или Energy Transfer, а, значит, вполне может отказаться от соглашения.