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По главной экономике Европы нанесен новый удар 

Lenta.ru 2 часа назад
По главной экономике Европы нанесен новый удар
Фото: Mark Schiefelbein / AP
В Германии были зафиксированы первые случаи африканской чумы свиней (АЧС), что поставило под угрозу экспорт мяса. Об этом пишет Bloomberg.
Страна является главным производителем свинины в Европе и основным поставщиком мяса в Китай. Случаи африканской чумы, которые был выявлены в Бранденбурге, нанесли новый серьезный удар по экономике Германии. Как только стало известно о вспышках АЧС, экспорт немецкой свинины за пределы ЕС был запрещен.
Восточная Европа уже несколько лет борется с АЧС, а в соседней с Германией Бельгии с 2018 года также фиксируются случаи заболевания диких животных. Африканская чума не опасна для человека, но летальна для животных.
Пандемия коронавируса ввергла Германию в худший спад со времен Второй мировой войны. Ожидается, что показатели деловой активности не вернутся к докризисным показателям до конца следующего года. Еврокомиссия прогнозирует, что немецкая экономика сократится на 6,3 процента в этом году и увеличится на 5,3 процента в 2021-м. Во втором квартале ВВП страны упал на 10,1 процента к предыдущему кварталу.
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Комментарии 1
Экономика , ЕС , Еврокомиссия , Bloomberg
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