По главной экономике Европы нанесен новый удар 

В Германии были зафиксированы первые случаи африканской чумы свиней (АЧС), что поставило под угрозу экспорт мяса. Об этом пишет Bloomberg.

Страна является главным производителем свинины в Европе и основным поставщиком мяса в Китай. Случаи африканской чумы, которые был выявлены в Бранденбурге, нанесли новый серьезный удар по экономике Германии. Как только стало известно о вспышках АЧС, экспорт немецкой свинины за пределы ЕС был запрещен.

Восточная Европа уже несколько лет борется с АЧС, а в соседней с Германией Бельгии с 2018 года также фиксируются случаи заболевания диких животных. Африканская чума не опасна для человека, но летальна для животных.