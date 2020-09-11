Россиянам пообещали экономическую катастрофу 

Россия находится на пороге экономической «катастрофы», заявил в эфире YouTube-канала «Аврора» экономист Михаил Делягин . По его мнению, не исключено, что в ближайшее время в стране проведут очередной этап пенсионной реформы.

Делягин, проанализировав текущее экономическое положение в стране, констатировал, что в ближайшее время россиянам придется «затянуть пояса». При этом главной причиной кризиса эксперт назвал вхождение России в «соцально-экономическую и политическую турбулентность».

«Катастрофа уже близко», — подчеркнул он.

Ситуация разрешится очень скоро, отметил Делягин. По его мнению, чтобы как-то выйти из положения власти могут провести очередной этап пенсионной реформы: в частности, отодвинуть выход на заслуженный отдых для россиян еще на несколько лет.