Россиянам пообещали экономическую катастрофу 

Россия находится на пороге экономической «катастрофы», заявил в эфире YouTube-канала «Аврора» экономист Михаил Делягин. По его мнению, не исключено, что в ближайшее время в стране проведут очередной этап пенсионной реформы.
Делягин, проанализировав текущее экономическое положение в стране, констатировал, что в ближайшее время россиянам придется «затянуть пояса». При этом главной причиной кризиса эксперт назвал вхождение России в «соцально-экономическую и политическую турбулентность».
«Катастрофа уже близко», — подчеркнул он.
Ситуация разрешится очень скоро, отметил Делягин. По его мнению, чтобы как-то выйти из положения власти могут провести очередной этап пенсионной реформы: в частности, отодвинуть выход на заслуженный отдых для россиян еще на несколько лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт по работе с негосударственными пенсионными фондами Дмитрий Александров заявил, что уже в 2024-2025 годах пенсионная реформа скорее всего получит продолжение, поскольку при текущем положении дел через 10 лет обеспечить всех пенсионеров выплатами будет невозможно.