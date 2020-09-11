Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.06
$
75.08
88.83
88.88
Прогноз
14.09 – 21.09
$
77.00
90.48
Индексы и котировки Brent
39.77
–0.20 Золото
1942.70
–0.11 РТС
1201.34
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1837
+0.0015
27.08
1.1822
08.09
31.08
17.08

Россиянам пообещали экономическую катастрофу 

Павел Тиунов 41 минуту назад
Россиянам пообещали экономическую катастрофу
Фото: РИА Новости
Россия находится на пороге экономической «катастрофы», заявил в эфире YouTube-канала «Аврора» экономист Михаил Делягин. По его мнению, не исключено, что в ближайшее время в стране проведут очередной этап пенсионной реформы.
Делягин, проанализировав текущее экономическое положение в стране, констатировал, что в ближайшее время россиянам придется «затянуть пояса». При этом главной причиной кризиса эксперт назвал вхождение России в «соцально-экономическую и политическую турбулентность».

«Катастрофа уже близко», — подчеркнул он.

Ситуация разрешится очень скоро, отметил Делягин. По его мнению, чтобы как-то выйти из положения власти могут провести очередной этап пенсионной реформы: в частности, отодвинуть выход на заслуженный отдых для россиян еще на несколько лет.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперт по работе с негосударственными пенсионными фондами Дмитрий Александров заявил, что уже в 2024-2025 годах пенсионная реформа скорее всего получит продолжение, поскольку при текущем положении дел через 10 лет обеспечить всех пенсионеров выплатами будет невозможно.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Комментарии
Экономика , Дмитрий Александров , Михаил Делягин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
«Даже, если захотят, не смогут»: «Северный поток-2» оказался немцам не…
Биржи США рухнули
Биржи США рухнули
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Медведев предложил заткнуть рот бедным деньгами
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Австрия сделала заявление по «Северному потоку-2»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение