Минфин планирует увеличить займы

Минфин РФ намерен увеличить объем заимствований на 2020 год в 2,3 раза по сравнению с запланированным уровнем, до 5,4 триллиона рублей, из них 967 миллиардов рублей будет направлено на погашение действующих облигаций, а чистое привлечение составит 4,442 триллиона рублей, сообщил журналистам источник, знакомый с материалами к заседанию правительственной комиссии по бюджетным проектировкам, которая состоялась в четверг.

При этом источник отметил, что если расходы бюджета на 2020 год, которые, согласно представленным на комиссии материалам, составляют 22,561 триллиона рублей, будут недоисполнены, то и итоговый объем привлечения может оказаться поменьше.

Объем заимствований на 2021 год Минфин планирует на уровне 3,822 триллиона рублей, из которых погашение — около 1 триллиона рублей, а чистое привлечение — примерно 2,7 триллиона рублей.

В действующем законе о бюджете валовый объем заимствований Минфина на внутреннем рынке в 2020 году запланировал на уроне 2,3 триллиона рублей, а чистая сумма привлечения составляет 1,7 триллиона рублей. Замминистра финансов России Владимир Колычев заявлял, что Минфин ориентируется на увеличение программы заимствований в текущем году примерно до 5 триллионов рублей в валовом выражении.

Расходы бюджета РФ в действующем законе утверждены в объеме 19,666 триллиона рублей.