Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.91
$
75.25
88.80
89.00
Прогноз
14.09 – 21.09
$
73.90
87.57
Индексы и котировки Brent
40.27
+0.45 Золото
1949.05
–0.05 РТС
1216.59
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.09
1.1839
+0.0017
27.08
1.1822
08.09
31.08
17.08

Человечеству предрекли наступление глобальной нищеты 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Россия под угрозой: мир на пороге глобальной нищеты
Фото: Reuters
Пандемия коронавируса приведет к беспрецедентному экономическому кризису, сравнимому с Великой депрессией в 1930-х годах, говорится в докладе ООН.
Как отметил представитель организации Оливье де Шуттер, 176 миллионам человек по всему миру грозит нищета. В докладе подчеркивается, что многие страны приняли краткосрочные меры поддержки граждан во время пандемии, но уже сейчас их недостаточно.

"Еще 176 миллионов человек могут впасть в нищету, если использовать базовый уровень бедности в 3,2 доллара США в день. Это эквивалентно увеличению уровня бедности на 2,3 процента по сравнению со сценарием "без COVID-19", — заявил он.

Шуттер призвал государства предпринять более решительные шаги для искоренения нищеты и неравенства, так как в нынешней ситуации, по его мнению, серьезный кризис неизбежен, а его последствия серьезно повлияют на человечество.
Многие семьи по всему миру, как отмечает докладчик, уже израсходовали свои резервы и находятся в бедственном положении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Примерно половине российских пенсионеров недоплачивают
Последние новости
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО "После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара "После залпа нас уничтожат": командир АПЛ раскрыл секреты ракетного удара Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии Актеры с судимостями рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Комментарии 323
Экономика , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Заставляем закладывать всё до трусов»
«Заставляем закладывать всё до трусов»
Биржи США рухнули
Биржи США рухнули
«Полное безумие»: «спланированная девальвация» в России
«Полное безумие»: «спланированная девальвация» в России
Запад оценил свои шансы «поставить Россию на колени»
Запад оценил свои шансы «поставить Россию на колени»
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение