Издание Politico назвало шесть вариантов, которые есть у Германии, чтобы «отказаться» от газопровода «Северный поток — 2», позволив сделать «грязную работу» другим.

Первый вариант подразумевает давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда. Целью должен стать отзыв ранее выданных разрешений на строительство. Минус этого варианта заключается в том, что, скорее всего, последует обращение оператора газопровода Nord Stream 2 AG в суд на ФРГ. По мнению автора публикации, сумма ущерба может достигнуть €9,5 млрд

Издание предлагает Берлину в качестве второго сценария «посмотреть», как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, выступающими против проекта. Так, организация Deutsche Umwelthilfe считает «Северный поток — 2» несовместимым с климатическими целями страны и призывает остановить строительство газопровода.

Возможность национального ограничения Германией на импорт газа из России названа третьим вариантом. Остальные предполагают, что Берлин настоит на общих санкциях Евросоюза против проекта или «позволит выполнить работу» по остановке строительства газопровода Вашингтону.

При этом автор считает, что даже при достройке газопровода его работу можно осложнить при выдаче лицензии.