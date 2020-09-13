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Названы «способы отказа» ФРГ от «Северного потока — 2» 

News.ru и ещё 14 1 час назад
Названы «способы отказа» ФРГ от «СП — 2»
Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Издание Politico назвало шесть вариантов, которые есть у Германии, чтобы «отказаться» от газопровода «Северный поток — 2», позволив сделать «грязную работу» другим.
Первый вариант подразумевает давление Берлина на Федеральное морское и гидрографическое агентство и Управление горного надзора Штральзунда. Целью должен стать отзыв ранее выданных разрешений на строительство. Минус этого варианта заключается в том, что, скорее всего, последует обращение оператора газопровода Nord Stream 2 AG в суд на ФРГ. По мнению автора публикации, сумма ущерба может достигнуть €9,5 млрд
Издание предлагает Берлину в качестве второго сценария «посмотреть», как будет идти судебный процесс с неправительственными организациями по охране природы, выступающими против проекта. Так, организация Deutsche Umwelthilfe считает «Северный поток — 2» несовместимым с климатическими целями страны и призывает остановить строительство газопровода.
Возможность национального ограничения Германией на импорт газа из России названа третьим вариантом. Остальные предполагают, что Берлин настоит на общих санкциях Евросоюза против проекта или «позволит выполнить работу» по остановке строительства газопровода Вашингтону.
При этом автор считает, что даже при достройке газопровода его работу можно осложнить при выдаче лицензии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил: Дания не сможет повлиять на строительство «Северного потока — 2». Так он прокомментировал инициативу датского премьера Метте Фредриксен, которая предложила начать новое обсуждение строительства газопровода из-за ситуации с Алексеем Навальным. По словам Юшкова, позиция Фредриксен по «Северному потоку — 2» выглядит абсурдной.
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Экономика , Компании , Алексей Навальный , Игорь Юшков , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности
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