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Минэкономразвития улучшило прогноз по спаду ВВП России в 2020 году 

Прайм и ещё 3 29 минут назад
МЭР улучшило прогноз по спаду ВВП России
Фото: РИА Новости
Минэкономразвития улучшило ожидания по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9% с 4,8%, в 2021 году ожидает рост экономики на 3,3%, сообщил журналистам источник, знакомый с основными параметрами обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее говорил, что оценки по динамике ВВП в обновленном прогнозе будут существенно улучшены по сравнению с июньской версией.
По словам источника в Минэкономразвития, кризис, вызванный ограничениями на фоне эпидемии коронавируса, не приобрел в РФ системного характера и оказался локализован в рамках малого и среднего бизнеса, и не в значительной степени затронул системообразующие организации и отрасли.
В 2021 году министерство ожидает рост ВВП РФ на уровне 3,3%. Возвращение на докризисный уровень в квартальном измерении предполагается в третьем квартале 2021 года, выход на траекторию устойчивого роста — к концу 2021 года, отметил собеседник агентства.
В 2022 году Минэкономразвития прогнозирует рост экономики на 3,4%, в 2023 году — на 3%.
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Комментарии
Экономика , Максим Решетников , Минэкономразвития
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