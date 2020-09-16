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Резкий рост акциза на сигареты покроет расходы бюджета 

BFM.RU и ещё 3 1 час назад
Расходы бюджета покроют сигаретами
Фото: РИА Новости
Минфин предлагает проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих рост в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Действующая версия Налогового кодекса уже предусматривает, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти, но всего на 4%.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — говорит представитель Минфина, добавляя, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.

Предложенный рост ставок акцизов на 20% приведет к значительному подорожанию пачки сигарет для потребителей — до 140 рублей, говорят эксперты. Такой рост ставок акциза приведет к подорожанию пачки сигарет в рознице в среднем минимум на 20 рублей, говорят участники рынка.
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Комментарии 2
Экономика , Минфин , РБК
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