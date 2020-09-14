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Польша призвала ЕС окончательно остановить «Северный поток — 2» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Польша призвала ЕС остановить «Северный поток-2»
Фото: EPA
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию и Евросоюз окончательно отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2» в ответ на ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

«Нельзя издалека грозить пальцем России и после этого впутываться в проект Nord Stream 2 с Газпромом», — написал Моравецкий в гостевом комментарии на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Моравецкого, единственным рациональным выводом из истории с Навальным может быть «передача проекта Nord Stream 2 в архив», передает Deutsche Welle.
Он подчеркнул, что строительство «Северного потока — 2» ломает энергетическую политику ЕС изнутри, а также поставит Европу в зависимость от поставок российского газа.
Кроме того, Моравецкий отметил, что запуск газопровода предоставит российским олигархам серьезное финансовое вливание. Главная опасность, по мнению польского премьера, заключается том, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества приобретает влияние на поведение одного из наиболее важных в экономическом и политическом отношении партнеров в ЕС и НАТО — Германии.
Премьер Польши отметил, что с государством, которое нарушает международные стандарты и международное законодательство не только у себя, но и на территории членов ЕС и НАТО, невозможно вести конструктивный диалог.
Ранее Берлин допустил приостановку проекта «Северный поток — 2» в качестве реакции на инцидент с блогером Алексеем Навальным.
При этом немецкие СМИ отмечали, что Германия может потерять миллиарды евро. Немецкий экономист Габриэль Фельбермейр также предупредил о последствиях отказа от «Северного потока — 2» для Германии.
В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что решение по «Северному потоку — 2» должно носить общеевропейский, а не германский характер.
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Комментарии
Экономика , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Газпром , ЕС , НАТО , Deutsche Welle
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