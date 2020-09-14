Эксперт TeleTrade Петр Пушкарев заявил, что осенью 2020 года курс доллара вряд ли упадет ниже 73,5 рубля, а евро и вовсе может подскочить до 95 рублей.

Пушкарев отметил, что российская валюта может поставить антирекорд к евро из-за укрепления «европейца» до уровня мая 2018 года. По мнению аналитика, евро этой осенью не подешевеет даже до 85 рублей и может подорожать до 93-95, если доллар продолжит слабеть.

Доллар, по версии Пушкарева, не упадет к российской валюте более, чем на 1,5 рубля, то есть до 73,5 рубля. Он считает, что американская валюта в ближайшее время способна пробить психологический рубеж в 77,5 рубля.

В то же время аналитик заявил, что российской валюте может помочь восстановление экономик Европы и США. Кроме того, рубль способно поддержать ослабление доллара к бразильскому реалу (на пять процентов) и к африканскому рэнду (на 3,5 процента).