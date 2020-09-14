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Курс доллара: рубль поставит новый антирекорд к концу осени 

Мария Иванова 18 минут назад
Эксперт TeleTrade Петр Пушкарев заявил, что осенью 2020 года курс доллара вряд ли упадет ниже 73,5 рубля, а евро и вовсе может подскочить до 95 рублей.
Пушкарев отметил, что российская валюта может поставить антирекорд к евро из-за укрепления «европейца» до уровня мая 2018 года. По мнению аналитика, евро этой осенью не подешевеет даже до 85 рублей и может подорожать до 93-95, если доллар продолжит слабеть.
Ставки на новости: Доллар пробьёт отметку в 77 рублей
Доллар, по версии Пушкарева, не упадет к российской валюте более, чем на 1,5 рубля, то есть до 73,5 рубля. Он считает, что американская валюта в ближайшее время способна пробить психологический рубеж в 77,5 рубля.
В то же время аналитик заявил, что российской валюте может помочь восстановление экономик Европы и США. Кроме того, рубль способно поддержать ослабление доллара к бразильскому реалу (на пять процентов) и к африканскому рэнду (на 3,5 процента).
Как сообщал «Рамблер», вечером 11 сентября курс доллара на Московской бирже падал на 26 копеек, до 74,99 рубля, а евро подешевел на 15 копеек, до 88,73 рубля. Российская валюта укреплялась благодаря дорожающей нефти.
Узнать текущий курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников»
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Экономика , Видео , Московская биржа
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