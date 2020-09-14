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Определено будущее российской промышленности 

Lenta.ru 41 минуту назад
Определено будущее российской промышленности
Фото: РИА Новости
Эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ определили будущее российской промышленности. Несмотря на то, что отрасль в целом лучше других перенесла кризис, но многие предприятия сворачивают инвестиционные программы. Об этом сообщает РБК.
Из острой фазы кризиса российская промышленность смогла быстро выйти из-за того, что на фоне локдаунов и нарушения цепочек поставок в первую очередь пострадали частный бизнес и малые предприятия. В кризисный период подавляющее большинства крупных предприятия получили господдержку в виде финансовой помощи или других бонусов. Это позволило им, в частности, не допустить резкого сокращения численности работников и фонда оплаты труда. Однако, по мнению экспертов, к зиме этого года в промышленности может произойти череда банкротств, так что отрасль должна будет пройти процесс «созидательного разрушения».
Ранее в понедельник, 14 сентября, историк ТАСС, знакомый с основными параметрами обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020–2023 годы, сообщил, что Минэеономразвития улучшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 3,9 с 4,8 процента.
Предполагается, что на докризисный уровень развития экономика страны выйдет в третьем квартале 2021 года, а к концу будущего года показатели должны выйти на траекторию устойчивого роста. В 2022 году министерство прогнозирует экономический рост на уровне 3,4 процента, а в 2023-м — на 3 процента.
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Экономика , ВШЭ , ИТАР-ТАСС
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