Оператор «Северного потока-2» объяснился в суде 

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG объяснила свою позицию по поводу решения Федерального сетевого агентства Германии, признавшего проект попадающим под условия обновленной газовой директивы Евросоюза , сообщает ТАСС.

В понедельник, 14 сентября, она представила обоснование апелляции, поданной три месяца назад в Высший региональный суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 AG требует пересмотреть статус газопровода, который не позволит использовать его на полную мощность.

Обновленная газовая директива требует резервирования для альтернативных поставщиков половины мощностей морских газопроводов, приходящих в европейские страны. В России монополией на экспорт трубопроводного газа по закону обладает «Газпром» , то есть не существует компаний, способных заполнить оставшийся объем.

Предыдущая версия газовой директивы касалась только газопроводов на территории стран ЕС. Под новые правила не попадают проекты, завершенные до мая 2019 года, в том числе первый «Северный поток».

Ранее Nord Stream 2 AG утверждала, что проект был завершен до указанного срока в связи с формированием инвестиционной программы и выделением средств. Тогда в операторе отмечали, что энергетические компании вкладывались в проект на конкретных условиях, так что их изменение противоречит конституции ФРГ.