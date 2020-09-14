Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.20
$
75.45
89.35
89.40
Прогноз
21.09 – 28.09
$
73.50
87.47
Индексы и котировки Brent
39.64
+0.23 Золото
1958.83
+0.10 РТС
1223.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.09
1.1867
–0.0070
31.08
1.1937
10.09
02.09
19.08

Оператор «Северного потока-2» объяснился в суде 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
Оператор «Северного потока-2» объяснился в суде
Фото: Lenta.ru
Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG объяснила свою позицию по поводу решения Федерального сетевого агентства Германии, признавшего проект попадающим под условия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.
В понедельник, 14 сентября, она представила обоснование апелляции, поданной три месяца назад в Высший региональный суд Дюссельдорфа. Nord Stream 2 AG требует пересмотреть статус газопровода, который не позволит использовать его на полную мощность.
Обновленная газовая директива требует резервирования для альтернативных поставщиков половины мощностей морских газопроводов, приходящих в европейские страны. В России монополией на экспорт трубопроводного газа по закону обладает «Газпром», то есть не существует компаний, способных заполнить оставшийся объем.
Предыдущая версия газовой директивы касалась только газопроводов на территории стран ЕС. Под новые правила не попадают проекты, завершенные до мая 2019 года, в том числе первый «Северный поток».
Ранее Nord Stream 2 AG утверждала, что проект был завершен до указанного срока в связи с формированием инвестиционной программы и выделением средств. Тогда в операторе отмечали, что энергетические компании вкладывались в проект на конкретных условиях, так что их изменение противоречит конституции ФРГ.
Решение регулятора и его возможная отмена в суде пока носят гипотетический характер, поскольку строительство газопровода до сих пор не завершено. Помимо ситуации с санкциями США, которые считают новый маршрут из России в Германию исключительно политическим проектом, помешать строительству может ситуация вокруг Алексея Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что в качестве меры воздействия на Россию Берлин может согласиться заморозить проект.
Видео дня. Банки обсуждают создание платформы для клиентов-«отказников»
Последние новости
Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов Путин выдаст Лукашенко 1,5 миллиарда долларов На Венере нашли загадочные признаки жизни На Венере нашли загадочные признаки жизни Мавзолей Ленина передумали переделывать Мавзолей Ленина передумали переделывать
Комментарии
Экономика , Компании , Алексей Навальный , Ангела Меркель , Газпром , ЕС , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам прибавят пенсию
Россиянам прибавят пенсию
Лукашенко подал сигнал рынкам
Лукашенко подал сигнал рынкам
Британия вступила в борьбу с США за нефть Сирии
Британия вступила в борьбу с США за нефть Сирии
ЕС не дает Британии права на клиринг операций в евро
ЕС не дает Британии права на клиринг операций в евро
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии