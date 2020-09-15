В 2020 году Министерство финансов собирается в 2,3 раза нарастить объем заимствований по сравнению с первоначальными планами. Такие расчеты были представлены на заседании правительственной комиссии по бюджетным корректировкам.

В начале года финансовые власти собирались привлечь заимствований на 2,3 триллиона рублей. Однако теперь их придется увеличить до 5,4 триллиона, чтобы покрыть дефицит бюджета. С учетом того, что 967 миллиардов необходимо направить на погашение действующих облигаций, «чистый» объем привлеченных средств составит 4,4 трлн., а это примерный объем антикризисного пакета, принятого властями в связи с коронавирусом, и, соответственно «дыры» в бюджете.

Если в прошлые годы бюджет был профицитным, то в этом, в связи с резким падением нефтегазовых доходов, снижением налоговой базы, а также антиктизисным пакетом мер поддержки и населения, дефицит планируется в размере 5% ВВП. Сейчас расходная часть бюджета запланирована на уровне 22,5 трлн. руб.

«Верхняя граница оценочного диапазона дефицита федерального бюджета около — 5% ВВП плюс-минус. Примерно такой объем заимствований в валовом выражении, мы ориентируемся на него», — еще в июле сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев, уточнив, что это равнозначно увеличению объема заимствований до 5 трлн руб.

В первом полугодии Минфин разместил облигации федерального займа (ОФЗ) номинальным объемом около 1,7 трлн. руб., план на третий квартал составлял 1 трлн. руб. Получается, что для того, чтобы выйти на необходимый уровень, в четвертом квартале нужно разместить бумаги более чем на 2,5 трлн. руб. А с этим, по мнению экспертов, могут возникнуть проблемы.

Дело в том, что по данным Банка России на протяжении всего лета аукционы по продаже российских облигаций федерального займа (ОФЗ) проходили практически без участия иностранного капитала. Если год назад иностранцы скупили большую часть госдолга — 1,04 триллиона рублей из 1,377 триллиона, то итог за все лето – всего около 6 миллиардов. Спасать ситуацию пришлось системно значимым российским банкам, которые выкупили две трети госдолга. Глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме назвал такое положение вещей негласным бойкотом со стороны нерезидентов и признал, что если ситуация не изменится, то выполнить план по заимствованиям не получится.

Глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич считает, что дело не в бойкоте, а в том, что после снижения ключевой ставки ЦБ премия, по мнению инвесторов, совсем не перекрывает возможные риски, поэтому они и не горят желанием скупать российские долговые бумаги. В то же время, эксперт считает политику наращивания заимствований в корне не верной и считает, что проблему дефицита бюджета нужно решать за счет снижения курса рубля.

- Дыра в бюджете образовалась на постоянной основе. Ее оценка в какой-то степени занижена, поскольку нам необходимо налоговое стимулирование для развития экономики, значит, нужны налоговые стимулы и льготы для бизнеса и населения, чтобы что-то начало двигаться по инвестициям. Оживление экономики невозможно без освобождения от налогового бремени, но это не учитывается. Напротив, предполагается, что налоги будут выжиматься по максимуму, тем более что у власти стоят налоговики.

Еще один неучтенный аспект – списание многих задолженностей и уменьшение кредитной нагрузки. Это списание долгов по коммунальным платежам, которые становятся непосильным бременем для населения и малого бизнеса, решение вопроса с арендой и кредитам, которые никуда не ушли, а были просто отложены с весны. Так что в реальности дефицит в федеральном и региональных бюджетах, а также в ПФР намного больше.

«СП»: - Каким образом можно закрыть этот дефицит?

- Выходов не так уж много. Первый вариант – тратить Фонд национального благосостояния . Правда, некоторые умники говорят, что у нас большие международные резервы в 590 миллиардов долларов и предлагают тратить их. Но я напомню, что использовать можно только ликвидную часть ФНБ, которая равна 120 миллиардам долларов. Все остальное пускать на бюджетные нужды невозможно, потому что любая трата международных резервов будет автоматически означать изменение курса рубля, против чего они выступают.

120 миллиардов долларов в ФНБ – это не такая уж большая сумма, тем более что на Фонд возложено слишком много функций. Если изначально он создавался только для того, чтобы обеспечивать выплату пенсий в случае дефицита, то затем на него были возложены функции компенсации дефицита бюджета. Он также фактически используется для стабилизации курса рубля, кроме того, предполагалось направить его на инвестиции и национальные проекты. Сейчас это уже не актуально. Поскольку у ФНБ так много функций, тратить его просто на затыкание дыр без конкретной отдачи крайне нежелательно.

Соответственно, остается два варианта. Либо делать заимствования, либо понижать курс рубля. Я считаю, что заимствования, которые осуществляются сейчас, неверные и непродуманные. Занимать государство может, и оно должно создавать систему внутреннего и внешнего долга. Но у нас нет такой развитой системы, как у западных стран.

Поэтому раз уж у нас мало денег, занимать можно только в случае, если эти деньги пойдут на приоритетные проекты, в том числе коммерческие и инфраструктурные, чтобы у этого долга был потенциал отдачи. Если же занимать просто для затыкания дыры, которая никогда не исчезнет и будет только становиться больше, это напоминает пирамидальную структуру. Ответить на то, откуда придут деньги, чтобы вернуть эти долги, правительство не может. Без изменения экономики доходов у нас будет меньше, расходов – больше, и для того, чтобы отдавать старые долги, придется брать все больше новых.

«СП»: - Что же остается?

- В данной ситуации самое логичное – это понизить курс рубля и привести его в то состояние, в котором он должен находиться. Мы живем не по средствам, но правительство стесняется это признать и ослабить нацвалюту. Кроме того, финансовые спекулянты не дают этого делать. Когда завышен курс рубля, выгодно его скупить, что они и делают, создавая проблему нехватки денег. Можно сравнить это с тем, как спекулянты скупали все билеты в театр, а потом продавали их дороже на дефицитные спектакли. Так же и здесь рубли оказываются в руках финансовых структур, которые надувают пузырь на рынке госдолга за счет «укрепления». Это вредно и никому не нужно, завышенность курса должна быть устранена.

«СП»: - Многие эксперты говорят о том, что нынешний курс сбалансирован, это не так?

- Нынешний курс отражает только внешнеэкономическое равновесие и не учитывает множество внутренних параметров – дефицит бюджета, проблему экономического роста инвестиций, конкурентоспособности предприятий, доходов населения, деловую активность и многое другое. Россия находится в новой экономической ситуации, с другим уровнем доходов на внешнем рынке. И в этой ситуации мы не можем искусственно поддерживать курс рубля. Сейчас все займы идут только на поддержание этого курсового соотношения, а в этом нет никакой необходимости. Необходимо изменить экономическую политику и в рамках ее понижать курс и искать новые источники экономического роста.

«СП»: - Но решение бюджетных проблем за счет снижения курса вызывает критику и населения, и многих экономистов

- Да, это болезненно. Но в данный момент у нас нет источников доходов, которые обеспечат дальнейшее развитие. Мы не можем жить, проедая все, что имеем, в угоду финансовым спекулянтам. Кому мешает низкий курс рубля? Например, тем, кто часто ездит в Европу и теперь им это обходится дороже. Но в целом разумное изменение курса стране не мешает. Тем более что к той же турецкой лире и многим другим валютам рубль не упал, а даже подрос.

К снижению курса можно адаптироваться. Импортозамещение, активизация экономического роста, возникнут средства на инвестиции, бюджетная ситуация улучшится.

«СП»: - А если все же получится привлечь иностранных инвесторов, может, можно обойтись без снижения курса?

- Есть простая причина, почему иностранные инвесторы слабо вовлечены в операции по госдолгу. Потому что они оценивают их, как очень рисковые. Премия по ним маленькая, и чтобы их привлечь, нужно увеличивать процент. Если давать огромные проценты по ОФЗ, иностранные инвесторы придут, но тут уже вспоминается 1998 год. Эти проценты потом придется выплачивать, а из каких средств? Если еще повышать премию, это, опять-таки, будет похоже на пирамиду. А нынешние ставки не компенсируют риски для инвесторов.

Значит, весь этот долг нужно распределять в наших банках административно, то есть насильно. Сами банки не хотят этот долг брать, так как эти обязательства будут висеть на их балансах, и в случае изменения курса они понесут убытки, как держатели. Получается, государству нужно идти на договоренности с госбанками, то есть играть в какие-то игры и брать в долг самому у себя. Зачем это нужно, тем более что банки наверняка потребуют каких-то гарантий и льгот на случай изменения курса.