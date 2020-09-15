В новом прогнозе Минэкономразвития России курс доллара на 2021 год оказался на отметке в 72,4 рубля.

В 2022 году, по мнению экономистов, доллар будет стоить 73,1 рубля, а в 2023-м — 73,8 рубля.

В Минэкономразвития считают, что курс окажется на таком уровне, если нефть Urals в 2021 году будет стоить 45,3 доллара за бочку, а в 2022-2023 годах — 46,6 и 47,5 доллара соответственно.

В ведомстве считают, что среднегодовой курс американской валюты в 2020-м составит 71,2 рубля. В старой версии прогноза министерство говорило о долларе по 69,8 рубля в 2020 году.