Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.20
$
75.17
89.40
89.32
Прогноз
21.09 – 28.09
$
75.44
89.20
Индексы и котировки Brent
39.52
–0.05 Золото
1962.35
+0.01 РТС
1228.48
+0.44
Динамика валют
EUR / USD
15.09
1.1884
–0.0053
31.08
1.1937
11.09
03.09
20.08

«Налоги будут выжиматься по максимуму»: РФ влезет в долги 

Павел Тиунов 53 минуты назад
«Налоги будут выжиматься по максимуму»: РФ влезет в долги
Фото: ТАСС
Министерство финансов РФ, пытаясь залатать дыру в бюджете «наращивает долговую пирамиду», сообщает «Свободная пресса». До конца года отечественные эксперты собираются занять в 2 раза больше денег, чем планировалось изначально.
Объем финансовых заимствований на начало 2020 года оценивался на уровне 2,3 триллиона рублей, отмечает автор статьи. В связи последствиями пандемии коронавируса, а также снижением спроса на энергоресурсы и, как следствие, возникновением экономического кризиса в Минфине, было принято решение увеличить сумму до 5,4 триллиона рублей.
При этом учитывается, что около 967 миллиардов рублей из этих средств будут направлены на погашение облигаций, а оставшиеся 4,4 триллиона рублей должны закрыть «дыру в бюджете», образовавшуюся от незапланированного государством антикризисного пакета мер из-за разгула коронавируса.
Глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич, комментируя инициативу Минфина, заявил, что проблему дефицита бюджета РФ, который на конец года прогнозируется на уровне 5% ВВП, необходимо решать не наращиванием долгов, а за счет снижения курса рубля, налоговых стимулов, списания задолженностей по коммунальным платежам. При этом власти, по его словам, с позицией, согласно которой оживление экономики невозможно без освобождения населения от финансовой нагрузки, не согласно.

«Налоги будут выжиматься по максимуму», — констатировал эксперт.

Видео дня. ЦБ подсчитал аннулированные заявки по кредитным каникулам
Комментарии
Экономика , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пенсионная реформа провалилась»
«Пенсионная реформа провалилась»
Поставки американского газа в Европу рухнули
Поставки американского газа в Европу рухнули
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Минфин и ЦБ уличили в «проамериканском управлении»
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Россиянам приготовили приятный денежный сюрприз
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
00:19
План Лукашенко по нефти ударит по Белоруссии
Экономика
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
02:54
Евро по 92? Эксперты дали прогноз по рублю
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть