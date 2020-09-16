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К Германии направилось судно для достройки "Северного потока - 2"

Газета.Ruиещё 5
1 час назад
В сторону Германии направилось судно снабжения "Иван Сидоренко", являющееся одним из участников достройки газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает Vesselfinder.
Судно для достройки «Севпотока-2» вышло в ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ожидается, что судно прибудет в порт Мукан к четвергу, 17 сентября. Ранее корабль стоял на рейде в Петербурге в течение долгого времени.
На данный момент в Мукане уже находится судно-трубопрокладчик "Академик Черский", к которому "Иван Сидоренко" может подвозить трубы.
Другое судно снабжения "Остап Шеремета" стоит в Калининграде, а способная достраивать "Северный поток - 2" баржа "Фортуна" находится в Ростоке.
Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Экономика,Компании,Иван Сидоренко,Владимир Путин,
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