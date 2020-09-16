Судно для достройки «Севпотока-2» вышло в ФРГ

В сторону Германии направилось судно снабжения " Иван Сидоренко ", являющееся одним из участников достройки газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает Vesselfinder.

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Ожидается, что судно прибудет в порт Мукан к четвергу, 17 сентября. Ранее корабль стоял на рейде в Петербурге в течение долгого времени.

На данный момент в Мукане уже находится судно-трубопрокладчик "Академик Черский", к которому "Иван Сидоренко" может подвозить трубы.

Другое судно снабжения "Остап Шеремета" стоит в Калининграде, а способная достраивать "Северный поток - 2" баржа "Фортуна" находится в Ростоке.

Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.